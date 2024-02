Afrique: Raca Brazza 2024 - 104 aumôniers élevés aux grades supérieurs

Issus de vingt-six pays africains, cent quatre aumôniers ont été élevés à des grades supérieurs allant de sergent au général de brigade, en marge du Congrès international dénommé Raca par la corporation des aumôniers chrétiens nationaux et évangéliques (Conacce), Chapelains d'Afrique, organisé du 15 au 21 février à Brazzaville.

Les récipiendaires qui ont reçu leurs diplômes le 18 février ont été inscrits au tableau d'avancement au titre du premier trimestre de l'année en cours grâce à un système de responsabilités et de récompenses mis sur pied par la Conacce Chaplains Global Corporation. Le but étant de sélectionner des personnes qui, dans leurs pays respectifs, vouent leur vie à l'oeuvre humanitaire, mais également à la sensibilisation et à l'encouragement des personnes vulnérables, a expliqué le commandant de la Conacce Chaplains Afrique, le général Kamdem Nounga Dieunedort.

« Nous avons des gens qui sont passés de sergent à sergent-chef ; de sergent-chef à sous-lieutenant; de sous-lieutenant à lieutenant ; de lieutenant à capitaine ; de capitaine à commandant ; de commandant à lieutenant-colonel ; de lieutenant-colonel à colonel ; de colonel à colonel major. Nous avons, d'ailleurs, le privilège d'avoir deux nouveaux généraux, c'est pour la première fois en Afrique qu'on élève une femme générale de brigade. Elle vient du Congo. En Côte d'Ivoire, nous avons un colonel major de l'armée qui est un médecin chef, qui est passé au grade de général », s'est-il réjoui.

En effet, la Congolaise élevée au rang de général de brigade d'aumônerie n'est autre que le colonel des Forces armées congolaises, Aline Olga Louzanabéka. Femme battante choisie pour son dévouement et son engagement aux idéaux de cette institution dont elle est la première Africaine élevée au rang de général, elle mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. « Je tiens à préciser que le continent africain compte cinquante-quatre pays, et tous ces États sont sous moi. Vous comprendrez que la charge est grande, et je dois être panafricaine parce que je sors du domaine national pour me tourner vers le domaine international. Je pense qu'avec l'expérience, je serai à la hauteur de mes missions. Des missions qui sont énormes et multiples. Car il s'agit d'aller de pays en pays, trouver des missions, rehausser notre organisation et surtout avoir un regard sur les femmes, leur ouvrir la porte pour que nous soyons nombreuses à être promues à ce grade dans le futur », a expliqué Aline Olga Louzanabéka après son élévation.

Le congrès international dénommé Raca par la Conacce est une organisation internationale au service de l'humanité pour la restauration du bien-être des individus et des communautés. « Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé, il y a une dynamique nouvelle qui a pris jour. Je suis fier de ces aumôniers pour la simple raison que ce sont des femmes et des hommes bénévoles qui travaillent d'arrache-pied malgré leurs différentes occupations pour s'assurer que le patriotisme soit restauré dans les pays, que la paix et la justice sociale soient maintenues,... », a conclu le général Kamdem Nounga Dieunedort.

Notons que le général de division d'aumônier, Abdoul Garé Assalé, quant à lui, a été nommé directeur Afrique en charge de la police fédérale. Sa mission est, entre autres, de s'assurer que la discipline et l'ordre règnent au niveau des aumôniers. Ainsi, l'institution compte sur son expérience qui doit l'emmener à un haut niveau. La dernière activité qui reste dans le cadre de ce congrès extraordinaire est la décoration du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 21 février.