Afrique: L'Opdad définit ses priorités

Les épouses des chefs d'Etat africains, réunies au sein de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement (Opdad), ont tenu leur réunion du 15 au 18 février, en marge du 37e sommet de l'Union africaine, à Addis-Abeba, en Ethiopie.

L'épouse du chef de l'Etat congolais, Antoinette Sassou N'Guesso, a été représentée par le secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo.

La 28e assemblée générale ordinaire de l'Opdad a eu pour thème « Eduquer et transformer l'Afrique : améliorer l'accès à la santé et l'éducation pour les femmes et les filles africaines du XXIe siècle ». C'est sous la conduite de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, que les travaux se sont déroulés.

« Nous avons défini des priorités stratégiques qui guideront notre action, soulignant notre dévouement à promouvoir le développement durable, la santé, l'éducation et l'émancipation économique sur tout le continent », a souligné la vice-présidente de l'Opdad, Denise Nyakeru Tshisekedi.

Hormis le bilan des actions menées en 2023, le débat durant ces assises a également porté sur l'adoption du budget qui doit soutenir les actions à réaliser cette année.

« L'esprit de solidarité, l'engagement ferme et la détermination partagée par toutes les premières dames présentes ont insufflé une énergie renouvelée dans notre mission. Ces échanges ont renforcé notre conviction collective que, par la collaboration et l'unité, nous pouvons relever les défis les plus importants et ouvrir la voie à un avenir prospère pour l'Afrique », a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, elle a invité ses consoeurs à poursuivre « sans relâche » les objectifs retenus par l'Opdad afin de contribuer au développement de l'Afrique.

« Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers toutes les premières dames d'Afrique, nos partenaires et collaborateurs, pour leur contribution essentielle à cette assemblée. Votre soutien inébranlable à l'Opdad est un témoignage éloquent de notre capacité collective à engendrer un changement positif et durable pour nos peuples. Poursuivons ensemble cette mission noble, en oeuvrant sans relâche pour le bien-être de nos communautés, en bâtissant un avenir plus fort pour l'Afrique, et en laissant un héritage de progrès et de prospérité pour les générations futures », a conclu Denise Nyakeru Tshisekedi.

Les premières dames d'Afrique ont observé une minute de silence en mémoire du président Namibien Hage Geingob dont l'épouse Monica Geingos a dirigé l'Opdad jusqu'à la mort de son époux, le 4 février dernier.