Congo-Brazzaville: OFC-Brazzaville - Charlotte Opimbat élue présidente fédérale

La députée de la deuxième circonscription électorale de Poto-Poto, Charlotte Opimbat, a été élue présidente du secrétariat exécutif fédéral de l'Organisation des femmes du Congo (OFC), le 18 février, à Brazzaville lors d'une assemblée générale.

Plus de 500 femmes venues des neuf comités d'arrondissement et de l'Ile Mbamou ont participé à l'assemblée générale élective dirigée par la présidente exécutive nationale de l'OFC, Inès Bertille Nefer Voumbo Yalo Ingani. A l'issue des travaux, Charlotte Opimbat a été élue présidente du secrétariat exécutif fédéral, en remplacement de Marie Josée Ikobo. Elle préside un bureau exécutif fédéral de treize membres. La nouvelle présidente fédérale est secondée par Mireille Opa, élue au poste de secrétaire fédérale, chargée de l'organisation et de la mobilisation et d'Ayessa Alda, qui occupe le poste de secrétaire fédérale, chargée de l'administration et des ressources humaines.

De même, une commission fédérale de contrôle et d'évaluation a été installée, dirigée par Marie Josée Ikobo et Brigitte N'Guesso, qui occupe le poste de vice-présidente. Le nouveau bureau mis en place a la responsabilité de bien organiser le mouvement féminin du Parti congolais du travail (PCT) afin de lui permettre de relever les batailles politiques futures avec sérénité.

« Je sais que les défis qui nous attendent, sous les orientations du PCT et du secrétariat national de l'OFC, sont énormes. Toutefois, grâce à votre perspicacité et militantisme avéré, nous atteindrons nos objectifs assignés. C'est pourquoi j'invite les membres de la fédération, tous les comités et toutes les sections, à se ranger en ordre de bataille dès maintenant pour une grande mobilisation, car qui veut aller loin ménage sa monture, selon Racine », a souligné Charlotte Opimbat.

S'exprimant à cet effet, la présidente exécutive nationale de l'OFC a invité ses militantes à la discipline et au respect de la hiérarchie. « Vous êtes appelées à traverser vos premières épreuves, vous devez donc faire preuve de beaucoup de force psychologique. Sous votre présidente fédérale, aucune animosité ne sera tolérée, que personne ne se crée les conditions d'avoir son idole dans le secrétariat, Charlotte Opimbat est votre seule cheffe. Je vous appelle à la discipline car à l'OFC nous sommes comme dans l'armée où on obéit d'abord avant de revendiquer. Le bon militant supporte, même si cela paraît injuste », a conclu Inès Bertille Nefer Voumbo Yalo Ingani.