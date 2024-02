Congo-Brazzaville: Journée internationale de la langue maternelle - Rendez-vous le 21 février à l'IFC

À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année, l'Institut français du Congo (IFC), la délégation de l'Union européenne au Congo, la fondation Niosi et le Centre international de recherche sur la civilisation kongo organisent une panoplie d'activités en vue de promouvoir la diversité linguistique et le multilinguisme.

En marge de la Journée internationale de la langue maternelle, l'IFC et ses partenaires prévoient une exposition des ouvrages rédigés dans différentes langues maternelles du Congo. Des livres en tout genre qui invitent le public congolais à les inclure davantage dans leur culture générale, programmes de lecture, bibliothèque à domicile, etc. Outre cela, en milieu d'après-midi, il est prévu une série de conférences débats portant sur différents thèmes, à savoir « Promouvoir l'éducation multilingue au Congo » par le Pr Mamono Ngolo ; « Les travaux sur les langues congolaises » par Frydh Ondele ; « Protégez votre langue maternelle » par Josué Ndamba » ; « Publications récentes sur les langues congolaises » par Sil Congo.

Cette année, la journée commémorative de la langue maternelle à l'IFC se clôturera par une soirée culturelle mêlant spectacle de contes, proverbes et slam en langues congolaises et européennes. Le spectacle se déroulera avec la participation des groupes linguistiques du Congo : Bekwil, Civili, Dondo, Makwa, Mbochi, Lari, Téké... À travers cette programmation, l'IFC réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et le multilinguisme qui sont essentiels au développement des nations.

Le thème de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle 2024 est « L'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel ». A en croire l'Unesco, aujourd'hui, 250 millions d'enfants et de jeunes ne sont toujours pas scolarisés et 763 millions d'adultes ne maîtrisent pas les compétences de base en matière d'alphabétisation. « 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue, avec une prise de conscience croissante de son importance, en particulier pour les enfants d'âge préscolaire, et plus d'engagement en faveur de son développement dans la vie publique », a publié l'Unesco.

Pour l'organisation onusienne, l'enseignement dans la langue maternelle pourrait donc être un moyen de soutenir l'apprentissage, l'alphabétisation et à l'acquisition d'autres langues.