Afrique: Revue de la presse de l'Afrique Francophone du 20 Février 2024

Sénégal : Présidentielle 2024 -15 candidats réclament l’élection avant la fin du mandat de Macky Sall

Quinze des 20 candidats retenus en janvier pour la présidentielle sénégalaise réclament que l'élection ait lieu au plus tard le 2 avril, en pleine crise politique et en plein flou sur la date du scrutin. Les sénégalais, qui devaient voter dimanche prochain, ignorent quand ils se rendront aux urnes après une séquence inédite depuis l'indépendance, au cours de laquelle le président sortant Macky Sall a décrété le report de l'élection et le Conseil constitutionnel a invalidé sa décision. Cet enchaînement a déclenché une nouvelle et vive querelle sur la tenue de la présidentielle avant ou après le 2 avril, expiration officielle du mandat du président Sall. La dispute porte aussi sur une reprise à zéro, ou non, du processus qui avait vu le Conseil constitutionnel homologuer 20 candidatures en janvier. ( Source :adakar.com)

Mali : Marché financier régional - L’Etat va mobiliser 1.443 milliards de Fcfa

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni SANOU, a présidé ce lundi 19 février 2024 à l'hôtel Sheraton, la cérémonie de lancement du calendrier d’émission des titres publics du Mali pour l’année 2024 en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce; du Directeur National de la BCEAO pour le Mali, du Directeur de UMOA-Titres, chargée de l’intérim ; des Directeurs Généraux des Banques, des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) et des Directeurs Généraux des Compagnies d’assurance. Selon le Directeur national du Trésor et de la Comptabilité Publique, cette cérémonie de lancement du calendrier d'émission de titres publics pour l'année 2024 vise à donner, dans un cadre convivial, toutes les informations sur le calendrier d'émissions 2024 et à solliciter l'accompagnement des acteurs. A ce titre, il a rappelé que, conformément à l'équilibre financier déterminé dans la Loi de Finances 2024, le montant à mobiliser par l'Etat du Mali pour cette année se chiffre à 1.443 milliards de Fcfa. (Source : abamako.com)

Bénin : Pêche et agriculture - Deux accords conclus avec Rabat

Paraphé par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki et son homologue béninois, Gaston Cossi Dossouhoui, le premier accord s'inscrit dans une volonté commune de renforcer la coopération dans divers domaines liés à la pêche. Il englobe la formation, la recherche scientifique et technique, ainsi que la surveillance et le contrôle des activités halieutiques. Des programmes communs de formation et de perfectionnement seront établis, accompagnés d'échanges d'expériences et de stages. (Source : acotonou.com)

Egypte : Can foot 2025 au Maroc - Le tirage au sort du tour préliminaire prévu ce mardi 20 février

Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2025) au Maroc est prévu pour ce mardi 20 février 2024, au Caire, en Egypte, à 12 h Gmt.La Confédération africaine de football (Caf), qui donne l’information, souligne que le tour préliminaire de la Can 2025, se déroulera avec les huit équipes les moins classées, selon la Fifa à savoir ; Somalie, Djibouti, Sao Tomé, Tchad, Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini. Les matches se disputeront en aller-retour pendant la fenêtre Fifa du 18 au 26 mars 2024. Ainsi, les quatre vainqueurs du tour préliminaire rejoindront les 44 équipes exemptées pour la phase de groupe des éliminatoires. (Source : fratma.info)

Maroc : Canfoot2025- La Caf donne son feu vert pour Juillet-Août

La Confédération africaine de football (CAF) a donné son accord de principe pour que la prochaine Coupe d’Afrique se tienne en juillet-août 2025 au Maroc, a indiqué lundi à l’Afp un responsable de l’instance sportive basée au Caire. Le tout alors que la FIFA organisera son premier grand Mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. La Confédération africaine de football (Caf) donne son feu vert pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique en juillet-août 2025 au Maroc, comme indiqué par un responsable de l’instance à l’AFP. Début février, le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait refusé de donner une date pour la CAN repoussée après avoir été initialement prévue en janvier-février 2025. Sa tenue en été interviendra alors que la Fédération internationale (Fifa) organise son premier grand Mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Hydrocarbures- Le Niger va fournir du gasoil à son voisin Burkinabè

Début novembre 2023, les autorités nigériennes avaient procédé à la mise en service de l’oléoduc avec le Bénin, en dépit des sanctions imposées au Niger par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Pour soutenir le Tchad, le Mali et le Burkina Faso dans leurs politiques de réponse à leurs besoins en énergie, le Niger va approvisionner ses trois voisins en gasoil. C’est ce qu’il ressort d’une réunion, samedi 17 février, à Niamey, entre les ministres de l’Énergie de chacun de ces États. L’initiative est entérinée par un protocole d’accord signé par les parties prenantes. Les termes de cette entente concernant les volumes de gasoil à livrer, les délais et les canaux de livraison n’ont pas été précisés. (Source : Rfi)

Gabon : Religion - Le Congrès pour la réconciliation de la communauté musulmane fixé au 06 avril

Le vice-président du bureau du congrès, Malem Tidjani, a annoncé que le congrès très attendu pour réconcilier la communauté musulmane du Gabon, en crise depuis plusieurs mois, se tiendra le 06 avril prochain. Cette annonce fait suite à la rencontre entre les représentants de la communauté musulmane et le Président de la Transition, le General Brice Clotaire Oligui Nguema, le 07 février dernier. Malem Tidjani a souligné que l'implication du Président de la Transition a été déterminante pour la tenue de ce congrès, dans le but de restaurer l'unité au sein de la communauté musulmane gabonaise. (Source : alibreville.com)

Niger : Flux migratoires- Ils augmentent depuis l’abrogation de la loi anti-passeurs (OIM)

Les flux migratoires vers la Libye et l’Algérie ont significativement augmenté depuis l’abrogation de la loi anti- passeur. Selon un rapport de l’Organisation internationale des migrations (OIM) consulté par l’Afp dimanche. « Depuis le mois de décembre 2023, les flux de manière générale ne cessent de progresser », indique l’OIM, attribuant cette hausse "à l'abrogation de la loi 036/2015" adoptée en 2015 et abrogée en novembre. (Source : aniamey.com)

Guinée : Gouvernance - Le gouvernement dissout par la junte

Le chef de la junte au pouvoir en Guinée a annoncé, lundi 19 février, par décret, la dissolution du gouvernement en fonction depuis juillet 2022, selon une vidéo diffusée sur la page Facebook de la présidence.« Le gouvernement est dissous » et « la gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement », a précisé un porte-parole de la junte, le général Amara Camara. Il se présentait devant une vingtaine de militaires en tenue, dont certains masqués et arborant des armes. (Source : Tv5)

Nigeria : Coopération régionale - Un sommet extraordinaire de la Cédéao pour examiner la situation de la sous-région

Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient samedi prochain 24 février à Abuja au Nigeria. La rencontre « examinera la situation politique et sécuritaire de la sous-région » après le retrait de la Cédéao du Mali, du Burkina et du Niger qui ont créé l’AES en septembre 2023. (Source : Rfi)