Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - la peinture spontanée agrémente le week-end des Ponténégrins

Le musée Cercle africain et le restaurant l'Amorita ont organisé, le 17 février, au siège dudit musée la soirée "The sip and paint" (Peinture spontanée), une activité au cours de laquelle le public a été invité à peindre des tableaux sur fond de musique et d'animations diverses autour d'un apéro convivial agrémenté par l'ensemble Nayo Group.

L'activité inédite à la fois artistique et festive avec buffet à volonté s'est déroulée pour la première fois dans la ville océane. Elle a eu pour but d'offrir aux gens des moments uniques de relaxation et de détente après une semaine ardue de travail. Elle a permis aussi aux différents participants d'aborder la semaine de travail avec plus d'entrain, l'esprit libéré de tout stress. «J'ai toujours été animée par des idées innovantes et des activités inédites. C'est ainsi qu'en collaboration avec le musée Cercle africain, nous avons initié la soirée "The sip and paint", ou peinture spontanée, qui a vu le public venir de tous les horizons s'adonner avec joie à la peinture et aussi au karaoké prévu pour la circonstance », a dit Jessica, directrice du restaurant l'Amorita, l'initiatrice de l'activité.

«Pour une première, cela a été une réussite de voir près d'une vingtaine de gens peindre pour la première fois, sans avoir tenu auparavant un pinceau de peinture encore moins l'encre ou la toile. Ils se sont livrés avec allégresse à cet exercice avec à la fin une production de magnifiques toiles, qui ont éberlué le public », s'est réjoui Chardin Alphonse Nkala, président du comité culturel du musée Cercle africain.

Ces moments de convivialité et d'amusement autour de la peinture sur fond de musique de Nayo Group sont inoubliables, ont reconnu les participants. Hommes, femmes et enfants ont peint, produit chacun une oeuvre picturale, selon son inspiration et son ressenti. A la fin, chacun a emporté son tableau en signe de témoignage à cette merveilleuse soirée. Presque unanimement, tout le monde a souhaité voir se renouveler l'expérience en invitant davantage de personnes à se joindre à la louable idée. L'activité a pris fin par le karaoké improvisé avec l'accompagnement de Nayo Group. Des morceaux du répertoire courant ont été interprétés à tour de rôle par le public sous les ovations de l'assistance.