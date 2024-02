Afrique: Libye - Denis Sassou N'Guesso fait le point des activités du comité de haut niveau de l'UA

En marge du 37e sommet de l'Union africaine (UA), le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, président du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, a fait le point des activités menées entre février 2023 et février 2024.

«A plusieurs reprises, nos mandataires ont rehaussé de leur présence la quintessence des rencontres du comité préparatoire de la conférence de réconciliation inter-libyenne. La tenue des réunions consultatives du 8 au 12 janvier 2023 à Tripoli et des rencontres du comité préparatoire à Benghazi, à Sebha et à Zouara qui participent de cette démarche inclusive et ouverte à tous augures d'un optimisme légitime sur la voie de la sortie de crise », a déclaré le président Denis Sassou N'Guesso.

Le chef de l'Etat congolais préside le comité de haut niveau de l'UA sur la Libye depuis plus d'une décennie. Il a déjà pris plusieurs initiatives aux côtés de ses pairs du continent, en vue du retour de la paix, de la sécurité et de l'ordre constitutionnel dans ce pays.

La capitale congolaise, Brazzaville, a abrité le 5 février une rencontre du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye qui a examiné l'état d'avancement du processus de réconciliation national dans ce pays. Selon le président Denis Sassou N'Guesso, « la grande commission préparatoire de la conférence inter-libyenne de réconciliation a tenu sa réunion inaugurale le 20 juillet 2023. A cette occasion, les parties libyennes en conflit se sont retrouvées toutes tendances confondues autour d'une même table ».

« Par leur fréquence, les rencontres et contacts susmentionnés procèdent de la portée et l'urgence de dissiper les méfiances, les incompréhensions et les craintes pour rassurer toutes les parties libyennes ; de consolider le rapprochement des parties par le dialogue constructif ; d'approfondir les négociations engagées pour juguler les écueils et autres mobiles susceptibles de faire encore perdurer la crise libyenne », a indiqué le chef de l'Etat congolais. La conférence inter libyenne de réconciliation est prélude à l'organisation des élections générales en Libye.

Notons que le président Denis Sassou N'Guesso a conféré avec ses homologues de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo; et d'Ethiopie, Sahle-Work Zewde. Il a également échangé avec l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, facilitateur de l'UA et des Nations unies dans des crises qui prévalent en Afrique.