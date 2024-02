Seychelles: L'UNDESA organise une formation pour aider les Seychelles à planifier et financer les ODD

Les représentants de l'UNDESA et ceux de diverses agences gouvernementales participent à un atelier de renforcement des capacités qui contribuera à améliorer et à stimuler la prestation de services dans le secteur public.

L'atelier se déroule sous le thème « Prospective et réflexion systémique pour la planification stratégique et le financement des objectifs de développement durable [ODD] aux Seychelles ».

Il est facilité par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA), à travers sa division pour les institutions publiques et le gouvernement numérique et son Bureau de financement pour le développement durable (FFSDO), en collaboration avec l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR).

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Naadir Hassan, a déclaré que cet atelier n'est pas seulement une formalité mais un engagement à responsabiliser les fonctionnaires des différents ministères, en les dotant des compétences nécessaires pour naviguer dans les subtilités de la planification et de la budgétisation.

"En adoptant la pensée systémique et la prospective stratégique, notre objectif est de renforcer la collaboration entre les ministères pour une allocation plus efficace des ressources et une planification à court et à long terme", a-t-il ajouté.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), « la prospective stratégique est une manière structurée et systématique d'utiliser des idées sur l'avenir pour anticiper et mieux se préparer au changement. Il s'agit d'explorer différents futurs plausibles qui pourraient survenir, et les opportunités et les défis qu'ils pourraient présenter.

Maryana Labonte, économiste principale au ministère des Finances, a déclaré : « Il s'agit d'un atelier qui favorise la coordination et la collaboration et garantit que les ressources sont utilisées et allouées efficacement. »

Elle a ajouté qu'à l'heure actuelle, de nombreux ministères et agences ont tendance à travailler indépendamment les uns des autres, ce que cet atelier vise à rectifier.

Les participants à l'atelier viennent, entre autres, de la Fair Trade Commission (FTC), de la Financial Intelligence Unit (FIU), de la Division du commerce et du Département de l'immigration.

L'atelier contribuera à un cadre de gouvernance plus cohérent, participatif, hiérarchisé et fondé sur des preuves à l'appui de la planification et de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement des Seychelles.

Cela inclura la stratégie de financement qui contribuera à accroître la résilience du pays et un développement durable inclusif.

Cet atelier fait suite à un programme de formation de formateurs qui a eu lieu au début du mois.

M. Hassan a déclaré : « En plus de la prospective stratégique, exploitons le potentiel de transformation de la pensée systémique. C'est la clé pour démêler les subtilités de notre monde interconnecté. »

Il a expliqué que les politiques et les mesures prises par le gouvernement résonnent au-delà des frontières conventionnelles et qu'en comprenant la nature systémique de nos défis, des solutions qui transcendent le superficiel et s'attaquent aux racines mêmes de nos problèmes complexes peuvent être trouvées.