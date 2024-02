Ile Maurice: Le chiffre d'affaires d'IBL passe à Rs 52 milliards

Forte performance des revenus du groupe IBL pour les six mois se terminant au 31 décembre 2023. Son chiffre d'affaires a explosé pour atteindre Rs 52 milliards, comparé à 27 milliards à la même période l'année dernière, une hausse de 92 %. Cette progression financière découle principalement de la croissance organique de ses divers secteurs d'activité et la poursuite de sa stratégie d'expansion internationale, Beyond Borders.

La croissance du chiffre d'affaires pour les activités existantes (excluant les nouvelles acquisitions) s'est établie à 14 %. Les bénéfices d'exploitation ont atteint Rs 2,8 milliards, représentant une augmentation de 43 % par rapport à la même période l'année précédente. Les bénéfices avant impôts du groupe se sont chiffrés à Rs 2,77 milliards, montrant une nette progression en comparaison à l'année précédente où ils étaient de Rs 1,82 milliard. Les activités existantes ont contribué à une augmentation de 22 % du bénéfice d'exploitation pour le semestre se terminant fin décembre 2023, tandis que le bénéfice des entités associées a augmenté de près de 50 %, en excluant les chiffres de Naivas.

«Ces performances financières remarquables dans la plupart de nos domaines d'activité sont une grande source de satisfaction. IBL continue de croître de manière organique et la mise en oeuvre de notre stratégie d'expansion Beyond Borders porte ses fruits», confie Arnaud Lagesse, group Chief Executive Officer (CEO) d'IBL. Il prévoit de maintenir cette trajectoire de croissance à moyen terme, tout en restant attentif aux éventuelles perturbations dans l'environnement opérationnel mondial. «Je suis conforté par les progrès accomplis jusqu'à présent et il nous incombe d'être précautionneux, tout en étant en mesure de nous adapter aux conditions opérationnelles changeantes et à continuer à accorder une grande importance à l'innovation et à l'excellence opérationnelle.»

La performance globale des secteurs diversifiés du groupe IBL reflète effectivement une croissance solide et une gestion efficace, malgré des conditions économiques parfois complexes. Au sein du pôle Agro and Energy, le cluster sucrier d'Alteo a été un moteur de croissance majeur. Une augmentation significative des volumes de production de sucre, associée à des prix plus favorables, a propulsé son chiffre d'affaires. Transmara, la filiale de MIWA au Kenya, a également affiché d'excellents résultats. Par ailleurs, IBL Energy a atteint ses objectifs stratégiques, marquant des étapes importantes à Maurice et en Afrique de l'Est. Dans le cluster Building and Engineering, des profits opérationnels accrus ont été notés, notamment grâce à de meilleures performances au sein de Manser Saxon pour sa gestion des coûts, l'optimisation de sélection des projets et aux ajustements stratégiques de prix chez UBP. Le Chantier naval de l'océan Indien (CNOI) a amélioré sa rentabilité en diversifiant ses prestations, conformément à son plan stratégique.

Fusion-acquisition

La croissance organique et les activités de fusion-acquisition ont particulièrement stimulé le pôle commercial and distribution. À travers sa stratégie Beyond Borders, IBL a consolidé davantage sa présence dans la région, en faisant l'acquisition d'une participation supplémentaire de 11 % dans Naivas, la chaîne de supermarchés leader au Kenya, et en élargissant son portefeuille au sein de Run Market à La Réunion et Harley's en Afrique de l'Est. À Maurice, fortes d'une augmentation de leurs volumes de vente, les entités Winners, PhoenixBev et BrandActiv ont connu une bonne performance alors que sur le plan financier, la plupart des filiales du pôle finances ont affiché des résultats améliorés, avec une réduction importante du ratio de réclamations chez Eagle Insurance et une croissance soutenue chez AfrAsia, notamment grâce à l'augmentation significative de ses revenus d'intérêts nets. DTOS a réalisé un chiffre d'affaires en hausse grâce aux nouvelles acquisitions et à la croissance de ses activités en Afrique de l'Est. City Brokers a étendu et fidélisé son portefeuille client dans ses activités de courtage, conduisant à une meilleure performance.

Quant au pôle Hospitality and Services, il a connu une croissance soutenue, avec une performance solide de The Lux Collective, dopée par la réouverture de LUX Belle Mare*. Du côté de Life and Technologies, le pôle continue de se développer, en dépit des coûts conséquents engagés pour la plupart des entreprises (Life | Nova+, Life | Viva). Dans le pôle Logistics, Logidis a réalisé de meilleurs résultats en raison d'une tarification révisée et une efficacité opérationnelle améliorée. Somatrans a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires et de la rentabilité à cause d'une réduction des coûts du fret au niveau mondial. Le sous-segment de l'aviation, malgré un chiffre d'affaires plus élevé, a enregistré une rentabilité plus faible en raison de frais généraux en hausse. Le segment du transport maritime a affiché des résultats inférieurs à cause d'un volume moins élevé de services auxiliaires fournis.

Enfin, le secteur de l'immobilier connaît de beaux jours avec BlueLife qui a doublé son chiffre d'affaires et Bloomage qui a enregistré de meilleurs résultats. Par ailleurs, la performance du pôle Seafood est plutôt mitigée, largement due à des coûts de production élevés et une baisse des ventes chez Cervonic et Froid des Mascareignes. Princes Tuna Mauritius a, quant à lui, maintenu de solides performances, soutenues par des initiatives continues d'optimisation des coûts.