Cote d'Ivoire: Victoire du RHDP au conseil régional du Guémon - Serey Doh Célestin et Ibrahim Doumbia reconnaissants aux populations

Docteur Serey Doh Célestin est reconnaissant aux populations suite à sa réélection en qualité de président du Conseil régional du Guémon. Il a remercié ses parents pour choisi le développement, choisissant le Rhdp et le président Alassane Ouattara.

Le samedi 17 février 2023, la place publique de Duékoué, chef lieu de la région du Guémon a abrité la cérémonie de reconnaissance de Dr Serey Doh Célestin ministre délégué auprès du ministre du transport en charge des affaires maritimes et Président du conseil régional du Guémon aux populations de cette province qui l'ont réélu récemment.

Ibrahim Doumbia, président du comité d'organisation

«Je suis fier d'être le fils de Duékoué, mécanicien du Rhdp pour la paix ici à Duékoué. Voilà pourquoi je suis heureux de prendre la parole en qualité de président du comité d'organisation (Pco) à cette cérémonie de reconnaissance aux populations qui ont élu Dr Serey Doh Célestin et tous les autres cts Rhdp, afin de dire merci à toutes et à tous pour votre confiance en nous. Mais également pour votre présence massive à cette place, en quantité mais aussi en qualités », a dit Doumbia Ibrahim, vice président du conseil régional du Guémon.

Il a révélé pourquoi il n'a pas hésité, malgré le poids des charges que cela implique, lorsque le choix du président Alassane Ouattara et du directoire du Rhdp s'est porté sur sa modeste personne pour diriger la campagne de Dr Séré Doh Célestin et du Rhdp dans son ensemble aux élections locales dans le Guémon, Conseil régional. Pour lui il n'est pas évident de mériter ou d'avoir la confiance de l'homme d'État exceptionnel qui est le président Alassane Ouattara. Poursuivant , le président du comité d'organisation a ajouté : « Si après ma nomination au poste de directeur de campagne du Rhdp pour les élections locales je n'ai pas hésité, c'est parce que je compte sur vous mes parents.

Qui m'avez toujours accepté comme votre fils et votre porte parole. Et vous démontrez d'autre part que le Rhdp est le plus grand parti dans le Guémon, sous le leadership éclairé du disciple du président Alassane Ouattara dans cette région, qui est le ministre Serey Doh Célestin. Champion Serey Doh Célestin merci pour ta détermination pour le Rhdp et le président Alassane Ouattara. Car tu assures avec dextérité la nécessité de faire comprendre à nos parents, le combat de la paix, de la cohésion sociale et du développement en suivant le président Alassane Ouattara et son parti le Rhdp ». Concluant son message, il a remercié les populations du Guémon qui ont su démontrer leur confiance et leur attachement aux idéologies du président Alassane Ouattara, en votant tous ses candidats aux élections locales, tenues dernièrement.

Le message de Serey Doh

Sur la même lancée, le vénérable Sah Évariste, Sénateur de la région du Guémon, a salué avec déférence Dr Serey Doh Célestin pour sa brillante réélection à la présidence du conseil régional du Guémon, ce qui lui confère ainsi un second mandat à ce poste. Non sans remercier le président Alassane Ouattara, qui en plus d'avoir choisi Dr Séré Doh Célestin comme candidat du Rhdp aux régionales, l'a encore nommé dans le gouvernement.

Quant à Dr Serey Doh Célestin, il a salué l'implication dans sa réélection du sénateur Sah Évariste, du vice gouverneur du District Autonome des Montagnes Dr Guei Arsène directeur régional adjoint de campagne des candidats Rhdp dans le Guémon, du maire de la commune de Kouibly Zahé Alexis pour sa présence(..). Sans omettre de mettre en évidence le charisme des partis alliés, notamment le Fpi. Dr Séré Doh Célestin n'a pas oublié la détermination des femmes du Guémon, ainsi que celle de jeunesse qui ont répondu présents à son appel.

« Aujourd'hui nous ne sommes pas venus faire un discours, parce que nous sommes là pour vous dire merci», a t-il fait savoir. Il a reconnu que le parcours lors des élections locales dernières n'a pas été facile, particulièrement dans la région du Guémon où les élections régionales sont toujours reprises. « Cela n'est pas fortuit, dans la mesure où cette région est une immensité densité de richesses, tant en ressources humaines, en ressources naturelles, en ressources agricoles. Voilà pourquoi pour la diriger, il faut vraiment bien attacher la ceinture »a reconnu Dr Serey Doh Célestin. Il a rappelé que suite au mois de septembre 2023, c'est en décembre 2023, que les mêmes élections régionales ont été reprises dans le Guémon.

Avant de se réjouir de ce que hier le Guémon était bastion d'un certain parti politique et qu'à ce jour, le Rhdp soit parvenu à y imposer sa suprématie. « Mais comment est ce que le Rhdp a atteint le sommet politique dans cette région, en occupant tous les postes politiques dans le Guémon ? Pour répondre, il faut dire merci à un homme, qui a une vision, qui a une philosophie, qui a enduré tout ce qu'il y a comme difficultés, mensonges, médisances (..), mais qui a cru en son destin.

Voilà pourquoi nous avons trouvé la nécessité de suivre ce grand homme (...) Le seul qui est allé à l'école vraie de feu le président Félix Ouphouet Boigny, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne et qui va au delà de ce que son père lui a appris au titre du développement de notre pays, c'est le président Alassane Ouattara. Oui chers parents du Guémon, en choisissant le Rhdp et le président Alassane Ouattara, vous avez choisi le développement, l'harmonie et la cohésion sociale», a-t-il ensuite déclaré.