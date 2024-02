Maroc: Opération 'Riaya' - Caravanes médicales pluridisciplinaires au profit des populations de Tata

Tata — Plus de 1.500 personnes ont bénéficié des prestations de plusieurs caravanes médicales multidisciplinaires organisées récemment, au profit des populations de la province de Tata.

Initiée par la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, dans le cadre de l'opération "Riaya 2023-2024", cette initiative à vocation humanitaire, a profité aux habitants des douars relevant des communes d'Issafen, Ikinan, Takmout, et Tizirt.

Cette action solidaire qui concernera prochainement d'autres communes, vise à rapprocher les services médicaux des citoyens et répondre aux besoins de la population en matière de services de santé et de soins médicaux.

Mobilisant un staff médical composé de médecins généralistes et spécialistes, d'infirmiers et de cadres administratifs et techniques, ces caravanes ayant couvert plusieurs spécialités médicales, ont été également marquées par la distribution de médicaments à titre gracieux au profit des patients.

Ces caravanes médicales multidisciplinaires ont été organisées en coordination avec la préfecture de la province de Tata, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Souss-Massa et la société civile.

Menée du 15 novembre au 30 mars en exécution des Hautes Instructions Royales, l'opération "Riaya 2023-2024" vient répondre aux besoins des populations habitant dans les zones affectées par la vague de froid et garantir la continuité des services de santé dans ces zones.

Cette initiative vise à assurer une réponse adéquate aux besoins en prestations de soins des populations et à renforcer la disponibilité des soins curatifs et préventifs et les actions de sensibilisation au niveau des centres de santé de desserte.