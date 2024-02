Togo: « Nous ne parlerons pas de boycott malgré les conditions inhumaines, irrationnelles, méchantes que le pouvoir en place est en train de créer », Dr James Amaglo

Le boycott ne sera pas à l'ordre du jour des élections législatives et régionales du 13 Avril 2024, dans les rangs des FDR (Forces Démocratiques pour la République), et ceux qui peuvent penser à une telle hypothèse doivent le savoir. Tel est le message porté par le parti de Me Paul Dodji Apévon, qui continue malgré les conditions difficiles d'exercice des prérogatives des partis politiques au Togo.

Dimanche au détour d'une cérémonie d'installation d'un des bureaux fédéraux de ce parti du parapluie blanc dans un fond violet dans le Grand Lomé, c'est Dr James Amaglo qui est a tenu à marteler la position du parti sur les élections à venir et la dynamique dans laquelle se situe le parti. « Nous ne parlerons pas de boycott malgré les conditions inhumaines, irrationnelles, méchantes que le pouvoir en place est en train de créer pour dissuader, décourager le peuple, mais nous avons appris de nos échecs », a-t-il averti.

Le vice-président des FDR et Coordonnateur du parti dans le Grand Lomé, est formel, « Nous n'abandonnons pas. Nous croyons en nous, nous croyons en notre peuple, nous avons une expérience, nous n'échouons pas, nous apprenons et nous saurons nous orienter pour affronter ceux-là qui sont là pour nous détruire. Nous ne voulons pas périr mais nous vaincrons ».

Présents dans les collectivités locales avec des Maires et Adjoints au Maire ainsi que des Conseillers municipaux, à la suite des élections locales de 2019, le parti compte s'ingérer encore plus dans la gestion du pays et servir de contre-poids valable pour des décisions qui n'iraient pas à l'avantage des populations et être une force de proposition et une meilleure réponse pour le changement au Togo.