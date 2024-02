Maroc: Académie des arts Traditionnels à Casablanca - La formation à l'artisanat dans les règles de l'art

Casablanca — Sur l'esplanade de la Mosquée Hassan II à Casablanca, l'Académie des Arts Traditionnels se dresse majestueusement. Véritable musée des arts traditionnels et source d'inspiration des créateurs, c'est la vocation de cet établissement qui perpétue les métiers traditionnels. Un édifice qui symbolise l'engagement du Maroc envers la préservation de son héritage culturel et artisanal.

À l'intérieur, des salles spacieuses et lumineuses offrent un cadre propice à l'apprentissage et à la transmission des savoirs ancestraux. Chaque recoin de l'académie respire l'histoire et la tradition, rappelant aux visiteurs l'importance de préserver ce riche patrimoine.

Inaugurée le 31 octobre 2012 par SM le Roi Mohammed VI, l'Académie des Arts Traditionnels (AAT) est l'une des composantes principales de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca.

L'établissement forme de nouvelles générations de cadres artisans ayant les qualités requises pour innover dans le domaine sans porter atteinte aux traits caractéristiques profonds de l'artisanat marocain.

L'AAT s'engage à assurer la formation des maîtres artisans et cadres de haut niveau, à travers l'acquisition du savoir-faire professionnel et pratique dans les divers métiers d'artisanat notamment les métiers liés aux domaines des arts de bâtiment traditionnel (zellige, plâtre et taille de pierre), du bois, des métaux, du cuir et du tissage, ainsi que dans le domaine de la calligraphie.

L'Académie se charge également de mener des travaux de recherche dans le domaine des arts traditionnels en vue de promouvoir la créativité et l'innovation. En plus de cela, elle effectue aussi des travaux d'expertise et d'étude à la demande des organismes publics ou privés.

Dans le souci d'offrir un apprentissage peaufiné et une transmission de savoir originale, l'AAT dispose d'un corps enseignant de très grande qualité, qui offre aux étudiants la possibilité de bénéficier d'une formation alliant théorie et pratique.

Le corps enseignant est composé de 160 enseignants, tous reconnus dans leurs domaines d'expertise.

En plus des enseignants chercheurs permanents et vacataires, des ingénieurs et architectes, et des artistes et créateurs, les étudiants de l'Académie ont également la chance de profiter du savoir et de la riche expérience des grands maîtres artisans qui ont marqué de leurs empreintes des oeuvres artisanales à travers le Royaume et dont certains ont contribué à la construction de la Mosquée Hassan II.

L'Académie offre une formation diversifiée et complète. Elle compte neuf filières principales en plus de la calligraphie. L'admission se fait sur la base d'un concours ouvert aux titulaires d'un baccalauréat scientifique ou technique et d'un diplôme de technicien spécialisé ou tout diplôme équivalent.

La catégorie "Art du bâtiment traditionnel" compte trois filières: Le Zellige, la taille pierre et le plâtre. La catégorie "Art des métaux" compte, pour sa part, deux filières: la ferronnerie et la bijouterie. Quant à la catégorie "Art du cuir", elle compte la maroquinerie. Cette dernière est l'un des piliers de l'artisanat marocain et constitue un vrai héritage qui nécessite des efforts considérables pour le conserver.

Pour la catégorie "Art du tissage", on a le tissage traditionnel, un art ancestral marocain qui utilise notamment des produits de soie, de laine et de coton. La catégorie "Art du bois" compte pour elle deux filières: le bois sculpté et le bois peint.

Le cursus de ces filières, dites techniques, est étalé sur 3 années, réparties en six semestres. Il se caractérise par un juste équilibre entre formation pratique et théorique. 50% de la masse horaire est consacrée à l'apprentissage manuel des métiers et 50% à l'enseignement des disciplines connexes telles que les mathématiques, la physique, la chimie, le dessin technique, le dessin d'art, la résistance des matériaux, la technologie, le design, l'informatique, le managements, l'Histoire, l'histoire de l'art, l'archéologie, l'anthropologie, les langues, etc.

En plus des filières citées, il y a la calligraphie. La formation en calligraphie s'étale sur deux années, soit 4 semestres. Cette formation est sanctionnée par une "attestation de fin de formation en calligraphie", avec l'une des deux options: Calligraphie arabe-Art décoratif ou ornement.

Le corps enseignant de la filière calligraphie est composé de calligraphes marocains et étrangers parmi les plus qualifiés des professeurs de calligraphie arabe, d'enseignants universitaires, d'enseignants de langues et d'informaticiens.

Pour ce qui est de la restauration du patrimoine, la formation, destinée uniquement aux lauréats de l'AAT après leur réussite au concours d'accès, est dispensée en 18 mois. C'est un cycle long de la formation Post-diplôme et c'est un travail qui se fait sur chantier.

Unique en son genre, l'Académie des Arts Traditionnels, qui prête une grande importance à l'apprentissage des arts traditionnels ainsi qu'à l'ensemble des connaissances théoriques qui s'y rattachent, est un joyau et une référence parmi les institutions de sauvegarde du patrimoine au Maroc.