Sénégal: Ecosystèmes mangroves - Vers le reboisement de 7000 hectares dans le Delta du Saloum et en Casamance

Ziguinchor — Le projet "Allcot Blue Carbon mangrove Sénégal" envisage de reboiser 7.000 hectares dans les écosystèmes mangroves de 24 communes du Delta du Saloum (centre) et de la Casamance (sud), pour faire revivre ces écosystèmes et participer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, a-t-on appris lundi, de Modou Thiam, commandant des Eaux et forêts.

"Nous avons démarré ce projet depuis deux ans. Nous avons déjà reboisé 3000 hectares. C'est un projet de reboisement de l'écosystème mangrove qui vise à restaurer 7.000 hectares d'écosystèmes mangroves de 24 communes du Delta du Saloum et de la Casamance", a t-il précisé.

Le commandant Thiam intervenait lors d'un atelier de présentation d'une étude socioéconomique réalisée dans le cadre du projet "Allcot Blue Carbon mangrove Sénégal" en présence d'élus locaux et des acteurs de développement.

"C'est un projet de reforestation de 7000 hectares da la mangrove. Et, dans le cadre de ce type de projet qui vise à générer des crédits carbone il y a des activités préalables comme l'évaluation environnementale stratégique", a-t-il précisé, ajoutant que cette étude met en exergue la situation sociale et économique autour des écosystèmes mangroves.

Selon lui, l'étude fait également l'état des lieux des activités génératrices de revenus comme l'agriculture et la pêche.

"Nous voulons également accompagner à travers ce projet les populations à améliorer leurs conditions de vie, renforcer leurs moyens et les aider à mener des activités durables pour la gestion des écosystèmes forestiers" a-t-il encore souligné, précisant que ce projet concerne 16 communes de la région de Ziguinchor et 8 communes dans le Delta du Saloum.

Le projet "ALLCOT Blue Carbon mangrove Sénégal" lancé depuis l'année dernière est accompagné par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la direction des Parcs nationaux, la direction des Aires marines protégées, la direction des Eaux et forêts et les communautés locales.