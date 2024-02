Algérie: Assurances - Signature d'une convention de coopération entre l'OAA et l'UGAA

ALGER — L'Organisation des assurances africaines (OAA) a signé, lundi à Mascate, une convention avec l'Union générale arabe des assurances (UGAA), visant à renforcer la coopération entre les deux entités afin de promouvoir le secteur des assurances dans la région africaine et arabe, a indiqué la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) dans un communiqué.

Cette convention a été paraphée par le directeur général de la CNMA et actuel président de l'OAA, Cherif Benhabiles, et le Secrétaire général de l'UGAA, Chakib Abou Zaid, en marge de la 34e conférence de l'institution panarabe, qui se tient à la capitale omanaise du 18 au 21 février, marquant également son 60e anniversaire.

Selon le communiqué, cette convention vise à créer un espace de communication favorisant l'échange d'expériences et la mise en place d'actions communes entre les deux organisations, et ce, dans l'objectif de promouvoir le secteur des assurances dans les pays africains et arabes en encourageant des initiatives novatrices et la conception de produits d'assurance adaptés aux évolutions rapides de l'environnement économique.

A cette occasion, M. Benhabiles a mis en lumière les similitudes entre les marchés des assurances arabe et africain, soulignant "d'une part, les défis partagés tels que les risques naturels, le dérèglement climatique et les crises financières et d'autre part l'importance de ce partenariat en tant que pont entre le monde arabe et le monde africain en matière d'assurance".

Il a appelé aussi à tirer profit des compétences, du savoir-faire et de l'énergie des jeunes, tout en identifiant les défis communs pour trouver les solutions appropriées.

Le président de l'OAA a précisé que cette coopération "prometteuse" contribuera "efficacement" à la croissance économique, où les assurances jouent un rôle essentiel dans la sécurité financière, la protection des individus et des entreprises contre les risques éventuels.

"Les deux organisations ont exprimé leur confiance envers cette collaboration, visant à renforcer la stabilité financière, encourager le développement durable et à permettre aux deux régions (arabe et africaine) de rivaliser sur les marchés mondiaux de l'assurance", selon le communiqué.

"La signature de cette convention marque une étape importante vers un avenir prometteur où les deux organisations uniront leurs forces pour relever les défis communs et exploiter les opportunités uniques qui se présentent à elles", souligne la même source.