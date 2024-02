Algérie: L'Université d'Alger 1 célèbre la Journée nationale du chahid

ALGER — L'Université d'Alger 1 "Benyoucef Benkhedda" a organisé, lundi, une cérémonie de commémoration de la Journée nationale du chahid, une occasion pour exhorter les jeunes à s'inspirer du serment fait aux chouhada pour la préservation du pays et la contribution à son développement.

Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de moudjahidine et de chercheurs en histoire de la Révolution nationale, le moudjahid et membre de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Ghafir dit "Mouh Clichy", a évoqué la contribution de la communauté nationale à l'étranger au soutien de la Révolution et à l'exécution des opérations des fedayine sur le sol français.

De son côté, le moudjahid et ancien diplomate, Mohamed Debbah, a relevé l'importance d'élargir l'écriture de l'histoire de la lutte et de la libération de l'Algérie pour englober les différentes résistances populaires et mettre en lumière les crimes perpétrés par la colonisation française contre le peuple algérien.

Pour sa part, la moudjahida Zohra Bouamama a appelé les jeunes algériens, notamment les étudiants, à préserver le serment des chouhada et moudjahidine et à s'armer de science et de savoir pour servir la patrie.

A cette occasion, un film documentaire a été projeté sur la moudjahida et fédaia Baya Hocine, symbole des sacrifices de la femme algérienne pendant la Guerre de libération.