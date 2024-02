Algérie: Des prix promotionnels seront adoptés durant le mois de Ramadhan

BLIDA — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a affirmé, lundi à Blida, l'adoption par ses services, en coordination avec de nombreux producteurs, de prix "promotionnels" à l'occasion du mois de Ramadhan prochain.

"Des prix promotionnels et compétitifs seront adoptés en coordination avec de nombreux producteurs et investisseurs ayant pris l'initiative de réduire le prix de leurs produits, à l'occasion du mois sacré du Ramadhan", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en procédant à l'ouverture de la 3e édition du Salon régional Mitidja pour la production et l'exportation au parking du stade "Chahid Mustapha Tchaker".

M. Zitouni a, par ailleurs, mis en garde les spéculateurs "qui exploitent le mois du jeûne pour augmenter les prix et réaliser un gain rapide, contre les conséquences de leur actes", avertissant que "toute tentative de hausse des prix sans justificatif va exposer son initiateur à des poursuites judiciaires".

Il a affirmé que son département ministériel, qui "a entrepris des mesures pour protéger l'économie nationale et le produit local, ne va plus tolérer les hausses des prix, et pas uniquement durant le mois de Ramadhan, car il va oeuvrer à imposer la loi sur le marché algérien, tout au long de l'année".

Le ministre a, en outre, souligné dans son discours d'ouverture du Salon régional Mitidja, organisé cette année sous le slogan "Exportons ensemble", "l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'accompagnement permanent des investisseurs, à travers les profondes réformes économiques qu'il a engagées pour diversifier l'économie nationale et protéger le produit local".

"Ces réformes ont été notamment traduites par l'adaptation du système législatif et des procédures administratives aux mutations mondiales pour faire de l'Algérie une destination attractive pour les investissements, outre la création de la médaille d'honneur de l'exportation et l'installation du Conseil national consultatif pour la promotion des exportation", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre "l'exportation est un enjeu national participant à l'édification des politiques publiques, car constituant une locomotive de développement économique".

Il a également révélé l'ouverture prochaine de nouveaux espaces commerciaux en Côte d'Ivoire, au Niger et au Nigeria.

En marge de cette manifestation annuelle, organisée par la Direction régionale du commerce en coordination avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Ain Defla, le ministre du Commerce a supervisé une opération d'exportation de deux (2) chargements de marchandises vers la France, par une entreprise spécialisée dans la production et l'exportation de produits alimentaires. Le 1er contenant quatre (4) tonnes d'huile d'olive et quatre (4) tonnes d'olives dénoyautées, tandis que le 2e conteneur englobe 10 tonnes de dattes et 12 tonnes de boissons gazeuses.

A noter la présence, à l'ouverture de ce Salon régional pour la production et l'exportation, du président du Conseil de renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, du président du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), Fethi Amour, et de plusieurs ambassadeurs de pays africains accrédités en Algérie.

La manifestation a englobé plusieurs pavillons d'entreprises nationales activant dans divers domaines, dont l'agroalimentaire, la transformation du papier, les appareils électroniques et le bois, outre des établissements bancaires et d'assurance, entre autres.

Ce salon d'une durée de trois jours est une opportunité pour les producteurs pour échanger leurs expériences et savoir faire, tout en permettant aux citoyens de connaitre les produits nationaux disponibles sur le marché.