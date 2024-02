Algérie: Signature d'un accord de partenariat entre l'INESG et l'AAST

ALGER — Un accord de partenariat a été signé, lundi à Alger, entre l'Institut national des études stratégiques globales (INESG) et l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST), en vue d'échanger les expertises entre les deux parties concernant la recherche scientifique et académique.

Signé au siège de l'INESG, l'accord vise à "consolider la coopération en matière de formation et de recherche scientifique" et se veut "un important axe pour développer le savoir et les technologies en Algérie".

Dans une déclaration à la presse, le Directeur général de l'INESG, Abdelaziz Medjahed a affirmé que "l'Institut partage la même vision avec l'AAST et les mêmes orientations", relevant que cet accord intervenait en vue de "confirmer et rationaliser les travaux qu'accomplit l'Institut avec l'AAST", ajoutant que les deux instances oeuvreront à l'avenir à l'unification des efforts, en vue de concrétiser la complémentarité et la coordination entre elles".

De son côté, le président de l'AAST, Kara Mohamed Hicham a indiqué que cette coopération intervenait dans le cadre des "opérations de rapprochement entre l'Académie et les autres instances nationales", ajoutant que cette convention sera "un cadre pour la coopération entre les deux instances en matière de savoir et de technologies, en ce qui a trait à la vie socio-économique et scientifique du pays".

"Nous partageons plusieurs préoccupations communes et la coopération entre les deux instances remonte à avant la signature de l'accord, d'autant que les experts de l'Académie se concertent avec leurs homologues au sein de l'Institut sur les questions relatives à la recherche scientifique et à la technologie", a-t-il affirmé notant que l'INESG faisait partie des premiers et importants établissement avec lequel l'Académie traite, dans le cadre du rapprochement avec les instances gouvernementales.

M. Kara a en outre révélé une série de rencontres que l'Académie tiendra, en vue de faire connaitre l'établissement et d'accompagner les autres établissements, relevant que l'AAST disposait de 43 membres et il sera procédé au renforcement de l'équipe de l'AAST avec d'autres experts, dans l'objectif d'atteindre 200 membres, en vue de prendre en charge les besoins des établissements et combler le fossé" en la matière.