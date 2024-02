Algérie: Le pays tend à consolider sa souveraineté numérique à travers la stratégie de transition numérique

ALGER — Le président de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP), M. Samir Bourehil a affirmé, lundi, que l'Algérie oeuvrait à renforcer sa souveraineté numérique, à travers la stratégie nationale de transition numérique, tracée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans son allocution lors des travaux du 1er Colloque international sur "La souveraineté numérique de l'Etat: politiques et expériences comparées", organisé par la Faculté des Sciences politiques et des relations internationales de l'Université d'Alger 3, M. Bourehil a indiqué que "l'Algérie qui est pleinement consciente de l'importance de la souveraineté numérique, oeuvre sans relâche à la consolider, à travers la stratégie nationale de transition numérique, tracée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de construire une économie numérique globale, d'améliorer les services publics et de consolider l'intégration numérique dans le cadre de la protection et de la sécurisation des données à caractère personnel".

Il a cité à ce titre la loi n 07-18 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel qui se veut "un mécanisme constitutionnel pour la mise en place du cadre juridique fixant le système de traitement des données dans notre pays et la lutte contre les effets induits par l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication (TIC) sur la vie privée, la liberté, l'intégrité et la réputation des personnes".

Il a rappelé également que l'Algérie s'attelait "à suivre le développement technologique des moyens de communication et d'information à travers la modification et l'adoption de textes législatifs qui contribuent à renforcer la souveraineté numérique, dont la loi sur les communications électroniques, la loi sur la protection des données à caractère personnel et la loi relative à la lutte contre les crimes électroniques"

Au plan arabe, l'Algérie a pris l'initiative, a-t-il ajouté, de proposer l'élaboration d'un projet d'accord arabe sur la protection des données à caractère personnel", relevant que le Conseil des ministres arabes de la Justice "a approuvé cette proposition".