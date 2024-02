Algérie: Journées du théâtre arabe - Plusieurs troupes couronnées à la 2e édition

SETIF - Le jury des 2èmes journées du théâtre arabe clôturées dimanche-soir à la maison de la culture Houari Boumediene de Sétif a décerné les prix de la manifestation partagés par plusieurs troupes au niveau très proche.

La Tunisie a décroché les prix de "la meilleure scénographie" et de "la meilleure mise en scène" revenu au réalisateur Mohamed Kouass pour la pièce "Hadja Oukhra" tandis que les prix du "meilleur texte" et "meilleure interprétation féminine" a été décerné à l'écrivain irakien Ghazi Mithal pour la pièce "Azraïl" et la comédienne irakienne Boshra Ismael pour son rôle dans cette même pièce.

Le prix de "la meilleure interprétation masculine" a été attribué en ex aequo au tunisien Yahia Faïdi et l'irakien Bassim Mohamed.

Le prix de "la meilleure interprétation masculine prometteuse" a été également remis en ex aequo à Neza Sahnoune pour son rôle dans "Hallak Ichbilia" (Annaba- Algérie) et Ziad El Hadrami du Sultanat d'Oman pour son rôle dans "El Gharib oua Ennakib". Le prix de la meilleure interprétation féminine a été décerné à l'algérienne Hadjer Kernit pour son rôle dans la pièce "Hallak Ichbilia".

Le prix du "meilleur spectacle" a été remplacé dans cette édition par plusieurs prix sur décision du jury composé de plusieurs experts arabes dont l'algérien Ahed Rezg (président), l'algérienne Samira Sahraoui, l'égyptienne Safa Leïla et l'irakien, Amer Ahmed.

%

Le jury a recommandé à l'avenir davantage de publicité pour le festival et l'ouverture des candidatures à l'échelle arabe.

La cérémonie de clôture a donné lieu à la présentation en hors compétition de la pièce "Awdat El Hajaj" du réalisateur, Nabil Benseka en hommage à son parcours artistique en théâtre.

Ces journées ont connu la présentation de plusieurs pièces dont "Soumoud Handala" de l'algérien Djamel Abid, "El Gharib oua Ennakib" du Sultanat d'Oman, "Hadja Oukhra" de Tunisie, "Bi Oum Ayni 1948" de la Palestine, "Hallak Ichbilia" du TR Annaba et "Azraïl" de l'Irak.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de plusieurs artistes arabes et algériens, du directeur de la culture et du président de l'APC de Sétif, Hamza Belayat, qui a estimé que la manifestation contribue au développement de la production théâtrale nationale et arabe et à la solidarité avec les causes arabes.

Pour le président de l'association "Fen El Ibdaa Ethakafi", organisatrice de la manifestation, les efforts sont déployés pour transformer ces journées en festival national annuel.

La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation du documentaire sur le chahid Hassan Belkired (1905-1957) pionnier du mouvement scout et mouvement théâtral à Sétif et la distinction de plusieurs figures ayant contribué au succès de ces journées.