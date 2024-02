Ile Maurice: La tempête tropicale baptisée Eleanor

La tempête tropicale modérée a été baptisée Eleanor hier soir par les services météorologiques mauricien. Ce mardi 20 février dans leur bulletin de 4 h 30, ils affirment que «la dépression tropicale qui évolue au nord-ouest de St -Brandon s'est intensifiée en une tempête tropicale modérée durant la nuit et a été baptisée «ELEANOR» par les services météorologiques de Maurice. À 4 heures ce matin, elle était centrée à environ 650 km au nord de Maurice, soit autour du point 14.1 degrés sud en latitude et 57.5 degrés est en longitude. Elle se déplace en direction de l'est à environ 17 km/h et il est prévu qu'elle s'intensifie davantage».

Météo France La Réunion dans son bulletin de ce matin, affirme qu'Eleanor «poursuit son déplacement vers l'est-sud-est au cours des prochaines 18 heures tout en ralentissant. Au-delà, le système devrait incurver sa trajectoire vers le sud-sud-ouest en direction des Grandes Mascareignes. Eleanor devrait s'intensifier graduellement d'ici mercredi, jusqu'au stade probable de cyclone tropical. La prévision de trajectoire actuelle du CMRS fait passer le météore à proximité de Saint-Brandon en journée de mercredi et à proximité nord-est des îles soeurs jeudi prochain, à un stade mature. Toutefois, il persiste encore beaucoup d'incertitude, tant sur la trajectoire finale que sur l'intensité du système, étant donné la taille du système, propice aux variations rapides de l'intensité sous l'influence de mécanismes internes complexes. La prévision sera donc affinée régulièrement au fil des prochains jours.»

%

Le système devrait virer en direction du sud à sud sud-ouest à compter d'aujourd'hui.

Dans leurs prévisions de trajectoire, les Français font passer Eleanor près à l'ouest de Maurice entre jeudi et vendredi, tout comme les Américains du Joint Typhoon Warning Centre.

Ci-dessous le bulletin de la météo de Maurice :

Communiqué de la météo pour Maurice émis à 04h30 mardi 20 fevrier 2024.

Situation générale:

Des nuages associés à une onde venant de l'est influencent le temps local.

Prévisions pour les prochaines 24 heures:

Plutôt nuageux ce matin et en début de l'après-midi avec des averses surtout sur la moitié est de l'île et sur le plateau central.

Le temps s'améliorera graduellement par la suite

La température maximale variera entre 26 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés Celsius sur le littoral.

Micouvert cette nuit.

La température minimale variera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius dans les régions côtières.

Vent de l'est-sud-est d'environ 25 km/h avec des rafales de 50 km/h.

Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres 50.

Les sorties en haute mer sont déconseillées.

Information supplémentaire:

La dépression tropicale qui évolue au nord-ouest de St -Brandon s'est intensifiée en une tempête tropicale modérée durant la nuit et a été baptisé «ELEANOR» par les services météorologiques de Maurice. À 04h00 ce matin, elle était centrée à environ 650 km au nord de Maurice, soit autour du point 14.1 degrés sud en latitude et 57.5 degrés est en longitude. Elle se déplace en direction de l'est à environ 17 km/h et il est prévu qu'elle s'intensifie davantage

Marées hautes : 11h25 et demain 01h04.

Marées basses : 06h30 et 18h32.

Lever du soleil : 06h03.

Coucher du soleil : 18h43.

La pression atmosphérique à 04h00 : 1011 hectopascals.