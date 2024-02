Afrique: L'Angola et l'UA signent un accord sur l'exemption de visa

Luanda — L'Angola et l'Union Africaine (UA) ont signé lundi, à Addis-Abeba (Éthiopie), un accord sur l'exemption de visa pour les passeports et les laissez-passer, ainsi que la facilitation des visas dans les passeports ordinaires pour les employés de cette organisation continentale, leurs personnes à charge, les membres de leur famille et les experts de la mission.

Signé par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, l'accord s'applique au personnel de l'UA, aux ressortissants des États membres, aux titulaires de passeports ou de laissez-passer de cet organisation, aux titulaires de un contrat valide avec l'Union africaine et les personnes à leur charge.

Une note du Ministère des Relations Extérieures à laquelle l'Angop a eu accès souligne que la conclusion de cet instrument juridique n'exclut pas la nécessité d'un accord de pays hôte entre l'Angola et l'Union Africaine concernant toute entité qui pourrait être basée sur le territoire angolais.

Le personnel de l'UA titulaire d'un passeport ou d'un laissez-passer valide de l'Union africaine a le droit d'entrer, de sortir et de rester sur le territoire de la République d'Angola pour une période n'excédant pas 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans le cadre d'un séjour temporaire de six mois, à compter de la date de première entrée, sans obtention de visa.

Le personnel qui ne dispose pas d'un passeport ou d'un laissez-passer valide de l'UA, mais qui maintient un contrat valide avec l'Union africaine, au cas où le visa serait nécessaire pour le passeport national, demandera des visas de courtoisie à l'ambassade d'Angola au siège des organes et institutions de l'UA ou de leur pays d'origine de résidence.

L'accord qui a été signé vise à encourager davantage le développement des relations de coopération existantes entre les parties et à simplifier le système de voyage vers et depuis l'Angola pour le personnel de l'UA et les experts des missions des organes de cette organisation, ainsi que les membres des familles du personnel de l'Union africaine déployée en Angola.