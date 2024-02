Algérie: Université Alger 3 - Lancement d'une caravane nationale pour la vulgarisation de la culture d'entrepreneuriat au milieu des jeunes

ALGER — La caravane "Li Noubadir" (Prenons l'initiative) pour la vulgarisation de la culture d'entrepreneuriat en milieu des jeunes a été lancée, lundi depuis la faculté des sciences de l'information et de la communication (Alger 3), par l'Union nationale des journalistes et professionnels de l'Information algériens (UNJIA).

Placée sous le slogan "sois une success story", la caravane sillonnera pas moins de 20 wilayas en vue de vulgariser la culture de l'entrepreneuriat et de former les jeunes, toutes spécialités confondues, sur les principes de création et de gestion des projets.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbraham a salué cette initiative, réitérant "la disponibilité de son organisme à accompagner toutes les initiatives visant à appuyer les jeunes dans la réalisation de leurs projets".

De son côté, le président de l'UNJIA, Mesbah Kadiri a précisé que la caravane était destinée aux apprentis des centres de formation professionnelle, les étudiants universitaires et les porteurs de projets en vue de les initier aux "dispositifs d'accompagnement et d'aide de l'Etat pour promouvoir l'entrepreneuriat ainsi qu'aux modalités de création et de financement des micro-projets tout en encourageant les jeunes à accéder au monde des affaires et concrétiser leurs idées".

M. Kadiri a souligné l'importance de profiter de l'aide de l'Etat octroyée aux jeunes pour la réalisation de leurs projets, mettant en avant les réformes structurantes introduites aux système économique, notamment l'instauration d'un environnement favorable à l'investissement et à l'innovation.