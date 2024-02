Algérie: Ghardaïa - Mise en service d'un échangeur sur le tronçon de la RN-1 à l'entrée sud de Berriane

GHARDAIA — Le dernier échangeur réalisé sur le tronçon de la route expresse nationale RN-1 reliant Ghardaïa à Laghouat, à l'entrée sud de la localité de Berriane a été mis en service, a-t-on appris lundi auprès de la direction des travaux publics (DTP) de Ghardaïa.

Cet ouvrage qui a été mis en exploitation par les autorités locales, à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale du Chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année, fait partie du segment de la voie rapide en cours de réalisation entre Alger et El-Méniaâ, signale-t-on.

Cette infrastructure routière située à l'entrée sud de Berriane au niveau de l'intersection avec la route de contournement et d'évitement de la localité de Berriane contribue à diminuer la congestion au niveau de l'accès à la ville de Berriane et présente de forts enjeux socio-économiques pour stimuler l'investissement et un impact significatif sur l'environnement, l'aménagement du territoire et une amélioration du transport des personnes et des marchandises sur la RN-1, a expliqué le DTP Brahim Chenin.

Cet échangeur de plus de 400 mètres linéaires, édifiés dans le cadre de la modernisation et de la transmutation du tronçon de la RN-1 reliant Ghardaïa à Laghouat en une voie express sur une distance de 32 Km pour un montant global de plus de cinq milliards de DA, contribue fortement à l'optimisation des conditions de sécurité routière et de transport et à améliorer la capacité et la fluidité de la circulation entre les wilayas du nord et du sud, a affirmé à l'APS, Abdellah Abinouar, wali de Ghardaïa.

Ce segment de la voie expresse RN-1, qui relie le nord et le sud du pays, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du schéma directeur de l'aménagement du territoire visant à optimiser les conditions de circulation routière et la sécurité des usagers sur cette route en passe de devenir la voie express à dimension continentale "la transsaharienne", a-t-il ajouté.

Pour le DTP, la mise en service de ce projet constitue incontestablement un catalyseur du développement durable des wilayas du Sud et aura des retombées positives sur les différents aspects de la vie économique et sociale et un appui au développement de cette région du pays.

L'ouverture de cet ouvrage routier à la circulation tombe à point nommé pour réduire grandement les embouteillages sur le tronçon de la RN-1 et par la même simplifier l'interconnexion entre les villes du nord et le sud du pays, a fait savoir M. Chenin.

Réalisée selon les normes techniques universelles avec une signalisation moderne horizontale et verticale accompagnée par un éclairage à l'énergie solaire, ce projet structurant de la modernisation de cette route nationale N 1 qui constitue incontestablement l'ultime étape pour la concrétisation de la route express Nord/Sud "épine dorsale" de la dynamique de l'économie nationale et de l'équilibre territorial, doit s'étendre jusqu'à la ville d'El Méniaâ sur 260 Km, a-t-il souligné.

En marge de la mise en service de cet ouvrage d'art, les autorités de la wilaya ont lancé un projet de modernisation et de renforcement de l'entrée sud de la ville de Berriane sur 04 Km pour un montant globale de 580 millions de DA qui sera réalisé avant le début de 2025.

La wilaya de Ghardaïa est traversée actuellement par un tronçon de 170 Km de la RN-1 dont un tronçon de 101 Km dédoublé avec 68 ouvrages d'art dont cinq échangeurs, signale-t-on.