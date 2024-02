Cote d'Ivoire: Université Jean Lorougnon Guédé - Acteurs et partenaires veulent positionner l'institution

L'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa a organisé du 14 au 17 février 2024, un colloque universitaire autour du thème "Formation universitaire et recherche scientifique en Côte d'Ivoire : Quel positionnement de l'Université Jean Lorougnon Guédé ?"

Au cours de ces 4 jours de travaux, il s'est agi pour les acteurs de ladite institution académique et ses partenaires de réfléchir à une stratégie de formation et de recherche qui permettrait d'améliorer l'employabilité de leurs étudiants. L'institution académique formant 500 diplômés de grades licence et master et une vingtaine de docteurs depuis 2018, la présidente de l'UJLoG, Professeure Adohi Krou Viviane, a déploré le faible taux d'insertion de diplômés.

« Toutefois, malgré les différents prix glanés au niveau scientifique par les acteurs de l'Université, le taux d'insertion de diplômés reste encore faible, stagnant autour de 10 %. Dans cette optique, à partir du bilan de ces activités académiques et de recherches, l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, se propose de créer un cadre d'échanges pour la mise en place d'une stratégie globale de formation et de recherche permettant de suivre et d'évaluer sa contribution au développement socioéconomique de la Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré.

Ce colloque a permis de dresser le bilan de la formation à l'UJLoG, de faire l'état des lieux de la recherche et de l'innovation afin de proposer une base de formation dynamique axée sur les priorités de l'État en adéquation avec les besoins de l'emploi. « À terme, il dotera notre institution d'un outil de base innovant, harmonisant et clarifiant nos actions en vue de permettre à la formation de nos étudiants d'être largement et suffisamment en adéquation avec le monde de l'emploi auquel ils sont destinés », a fait savoir la présidente. À ce niveau, elle a fait savoir que l'université propose d'ores et déjà, la mise en place de formations qualifiantes, certifiantes afin de permettre une meilleure employabilité de ses apprenants, et avec le secteur privé, des formations professionnalisantes, en vue de répondre aux besoins du marché du travail.

En outre, elle s'est engagée à améliorer « le management » de l'institution en vue de son repositionnement. « Nous ferons tout pour améliorer le management de notre institution, afin de résoudre les problèmes qui se posent », a-t-elle fait savoir, appelant à une conjugaison des efforts de tous pour surmonter les difficultés et relever les défis qui se présenteront. En outre, elle a annoncé l'organisation d'une semaine d'excellence à la mi-mai. « Nous aurons au mois de mai une grande semaine d'excellence. Une semaine qui va nous permettre de fédérer en une seule et unique semaine, toutes les cérémonies de décoration, toutes les activités de réflexion de type colloque, journées de scientifiques, de chacune des UFR », a annoncé professeure Adohi Krou Viviane.

Les félicitations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Pour sa part, professeur Koné Tidjani, Directeur Général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique représentant le ministre Adama Diawara a rappelé que ce colloque est une opportunité pour l'UJLOG de renforcer son rôle dans la formation et la recherche. Ce qui positionne l'université comme un acteur-clé du progrès socio-économique du pays. Par ailleurs, il a félicité la présidente et son équipe pour cette belle initiative. « Ce colloque va faire des propositions qui vont impacter positivement la qualité de l'enseignement et de la recherche à l'UJLoG et surtout que les diplômés qui seront issus de cette université soient parmi ceux qui sont les plus recherchés sur le marché du travail », a-t-il souhaité. Notons que ce colloque a réuni plus de 300 participants nationaux et internationaux.