Congo-Brazzaville: Rencontre internationale 'kintwadi' - La 4e édition met Emmanuel Dongala à l'honneur

Prix Hervé-Deluen 2023 de l'Académie française et Grand prix littéraire d'Afrique noire, l'écrivain congolais, Emmanuel Dongala, résidant actuellement aux Etats-Unis, va prendre part à la 4e rencontre internationale Kintwadi, qui se déroulera du 23 au 29 février au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, à Pointe-Noire, avant de se poursuivre, du 29 février au 3 mars, à Brazzaville.

Master class, restitution spectacles, conférences, spectacles et rencontres constituent les différentes activités retenues pour la 4e édition de Kintwadi (Faisons ensemble en langue française). Axé sur la littérature et le théâtre, l'événement organisé par l'atelier Mwezi (Association artistique et culturelle) a comme objectif de réunir et de fédérer les artistes autour d'un grand auteur. Cette année, le choix a été porté sur Emmanuel Dongala.

Figure majeure du renouveau de la littérature africaine, tête d'affiche et invité d'honneur de l'événement, l'écrivain congolais aura à sa charge l'animation de deux activités phares. Le 25 février, il sera face au public au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, et le 27 février, Emmanuel Dongala ira à la rencontre des élèves des classes renforcées du lycée général Victor-Augagneur. Les échanges tourneront autour d'un jeu de questions-réponses avec possibilité pour ceux-ci de gagner des prix constitués de livres.

%

Considérée comme une édition spéciale, la 4e rencontre Kintwadi a la particularité, d'abord, d'être couplée cette année à la célébration des 70 ans de la littérature congolaise. Ensuite, de recevoir pour la première fois un auteur, en la personne d'Emmanuel Dongala. Et enfin, de travailler sur des textes des auteurs différents et de présenter des pièces de théâtre en entier.

Selma Mayala, directeur de l'atelier Mwezi et de l'événement, a expliqué : « Cette année, nous avons la chance d'avoir Emmanuel Dongala qui arrivera au courant de la semaine. Avant, nous faisions des restitutions spectacles de 25 à 30 minutes. On se focalisait sur un auteur, quatre metteurs en scène travaillaient sur quatre de ses textes avec différents comédiens pour produire quatre spectacles. Cette année, les metteurs en scène travailleront sur des textes de différents auteurs. Nous aurons deux pièces de théâtre format Kintwandi de 25 à 30 minutes et deux pièces en entier».

Les deux pièces de théâtre qui seront présentées en intégralité sont «La fuite des rescapés de Loango», de l'écrivain congolais Jules Ferri Ngamboula, qui sera montée par Selma Mayala, et « Au fil des pages», compilation des textes d'Emmanuel Dongala, qui sera montée par Roch Banzouzi, metteur en scène, comédien, formateur de France. Kintwandi va recevoir aussi Christophe Rouger, metteur en scène, comédien, directeur artistique de la compagnie La Roulotte de France, et Nathalie Vairac, comédienne émérite, habituée des scènes nationales françaises au festival d'Avignon, dans les Caraïbes et en Afrique qui travailleront avec des comédiens de Pointe-Noire et de Brazzaville.

En attendant son lancement officiel le 23 février, la 4e édition de Kintwadi a démarré le 19 février avec, au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, des master class sur l'écriture dramatique et le corps et la voix, animés respectivement par Eric Delphin Kwengoué, metteur en scène, comédien, formateur, performer, prix RFI théâtre 2023 (Cameroun /France) et Fragass Assandé, metteur en scène, comédien et formateur (Côte-d'Ivoire/France).

L'événement sera également marqué par deux communications. La première, portant sur la manière de redynamiser les festivals en Afrique, sera donnée par le Marocain Khalid Tamer, directeur du Festival de théâtre africain, à Rabat. La seconde, axée sur le projet Route de l'artiste en Afrique centrale, sera faite par Pierre Claver Mabiala, entrepreneur culturel, directeur de l'Espace culturel Yaro et du festival N'sangu Ndji-Ndji.

Notons que cette année, la rencontre internationale Kintwadi réunit des participants de différents pays (Congo, France, Sénégal, Côte-d'Ivoire, Cameroun, Burundi, Guinée-Conakry).