Congo-Brazzaville: Coup de projecteur sur le Céfa de Mokéko

Gaspard Openda est directeur du Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage (Céfa) des métiers du bâtiment, froid et climatisation, formé en France et ayant exercé en tant que professeur de français.

Pouvez-vous nous présenter et expliquer vos différentes missions à la direction du Céfa de Mokéko ?

Nos ambitions nourries sur le Céfa de Mokeko ne sont autres que la mise en application territoriale du message du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à propos de l'année de la jeunesse qui a une part effective par l'apprentissage aux différents métiers par les jeunes de Ouesso (Sangha). Cette école-entreprise sera l'une des solutions aux problèmes de la couche juvénile non seulement concernant la lutte contre le chômage des jeunes, mais aussi leur éducation.

C'est un Céfa où il y aura des formations en agroforesterie, apiculture, tourisme balnéaire sur la rivière la Sangha, la climatologie, la primatologie, l'élevage de volaille, métiers de palmeraie et autres, étape par étape. Nous voulons faire de ce Céfa une académie des métiers de cette zone riche en ressources naturelles pouvant bien garantir un lien professionnel entre la Sangha et le Cameroun.

Comment votre centre s'insère-t-il dans le cadre de l'enseignement technique et professionnel au Congo ?

Le Céfa de Mokeko sera sous tutelle du ministère de l'Enseignement technique et professionnel. Il va répondre aux besoins des entreprises par ses formations de perfectionnement ou de reconversion des salariés d'entreprises, des artisans, des professionnels et des jeunes en vue d'une meilleure employabilité. Ce centre s'inscrit dans le cadre de la réponse pratique que le ministère de l'Enseignement technique et professionnel donne aux jeunes par le noble apprentissage comme l'expression du développement durable du département de la Sangha.

Quel est votre message à l'adresse des jeunes auxquels le président Denis Sassou N'Guesso a dédié l'année 2024 ?

En ma qualité du premier directeur des Céfa du Congo, l'adresse du président Denis Sassou N'Guesso aux jeunes est une prise en charge de sa jeunesse en matière de formation dans différents métiers. L'année 2024 est dédiée année de la jeunesse aussi en rassurant notre jeunesse que c'est au travers de l'apprentissage des métiers qu'on obtient facilement de l'emploi.

Que les jeunes à différents niveaux puissent s'inscrire dans les Céfa pour leur formation. Ils seront en alternance entre le Céfa et les entreprises, lesquelles garantiraient leur employabilité. Nous comprenons à juste titre que cette adresse du président de la République garantit la prise en charge de la jeunesse en cette année 2024, à condition que cette jeunesse soit capable d'apprendre des métiers pour le développement durable de notre pays. Ce message n'est autre qu'un contrat social entre les gouvernants et les gouvernés sur l'avenir des jeunes congolais.