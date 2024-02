Afrique: Jeux africains 2024 - Les handballeurs congolais absents

La Confédération africaine de handball a publié, le 18 février, la liste des pays inscrits aux 13es Jeux africains, Ghana 2024. Vingt pays dont dix chez les messieurs et dix chez les dames prendront part à cette compétition qui les réunira, du 8 au 23 mars prochain, à Accra. Les deux sélections du Congo n'ont pas été inscrites par la tutelle.

Les Diables rouges du Congo, 3es lors des 11es Jeux africains, Brazzaville 2015, ne seront pas présents à la compétition qui célèbre le talent des jeunes africains. Selon des sources proches de la Fédération Congolaise de handball, l'absence des handballeurs congolais se justifie par le manque de « perspectives attrayantes ». Certains fans de ce sport au niveau national s'indignent du fait que le comité national olympiques et sportif congolais et la fédération n'ont pas pris l'inscription, alors que le handball réalise des exploits et défend le pays lors des grandes compétitions.

Le tournoi sera, en effet, disputé chez les messieurss par le Ghana, le Bénin, l'Egypte, le Kenya, le Mali, le Maroc, le Nigeria, la République démocratique du Congo (RDC), le Togo et la Zambie. Du coté des dames, ce sont le Ghana, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Maroc, la RDC, l'Ouganda et la Zambie. Si le handball sera absent au Ghana, le Congo sera, quand même, présent puisque les athlètes des sports comme l'athlétisme, le karaté, le judo et autres y seront.