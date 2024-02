Congo-Brazzaville: Exécutif - Un nouveau programme en cours d'élaboration

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a dévoilé le 19 février, à l'ouverture du 7e séminaire gouvernemental, les quatre principaux axes du Programme d'accélération de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026 et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse, notamment les sous-programmes pro-jeunes sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes ; l'accélération de la mise en œuvre des projets du programme d'investissement public ; l'assainissement et résilience des villes et communes ; la mise en œuvre des actions d'urgence humanitaires.

Selon le chef du gouvernement, les sous-programmes sont également les sous-thèmes du 7e séminaire en y ajoutant celui portant sur la mobilisation des ressources en vue du financement du programme. Ainsi, les conclusions des travaux seront soumises au conseil des ministres en vue de leur adoption et exécution immédiate.

« S'agissant du sous-programme pro-jeunes, le hasard de calendrier fait que nous l'élaborons alors que se tient sous peu, l'assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. L'occasion est plus qu'indiquée de soumettre ce sous-programme à leur examen préalable pour validation car, disent-ils, tout ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes, est contre les jeunes », a précisé Anatole Collinet Makosso.

Conscient du fait que la plupart des jeunes demandeurs d'emplois ont tendance à s'adresser à un secteur structuré, surtout dans la fonction publique, l'exécutif est invité à inverser la tendance. Cela en donnant aux emplois de proximité, souvent dissimulés, le statut d'emplois protégés par l'État, bénéficiant d'une couverture sociale, des congés payés, au même titre que le personnel du secteur formel.

Pour le Premier ministre, au moment où les offres du secteur privé (de plus en plus faibles) sont loin de supplanter les offres de l'administration publique, il revient au gouvernement de promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes, en engageant une véritable politique d'auto emploi et de promotion de l'entreprise privée. « C'est ainsi que le développement de l'agrobusiness et l'économie numérique pourraient devenir les opportunités à saisir par nos jeunes, au regard des politiques adéquates d'accompagnement et d'encadrement que le gouvernement va mettre en place, avec l'aide de nos partenaires au développement dont je salue la présence au cours de cette cérémonie et qui ne manqueront pas d'être sollicités pour la mise en œuvre de ce programme en faveur de notre jeunesse », a indiqué Anatole Collinet Makosso.

La fin du quinquennat approche

La fin du quinquennat s'approchant, le chef du gouvernement a interpellé la responsabilité individuelle et collective des ministres car 2026, c'est déjà demain. Pour ce faire, il les a exhortés à river leurs regards sur cette échéance majeure et à concentrer leurs efforts et énergies pour la construction du bilan qui en découlera, grâce à la réalisation du Programme d'action du gouvernement et du PND 2022-2026.

D'après lui, les rapports d'évaluation des programmes et projets publics de développement 2022 et 2023, élaborés par la task force que préside le représentant personnel du président de la République chargé du suivi et de l'évaluation des plans et programmes, les renseignent utilement sur le niveau d'exécution des projets du PND et ceux inscrits aux différents exercices budgétaires 2022 et 2023.

« Une analyse objective et responsable de cette évaluation nous amène, pour plus d'efficacité, à nous recentrer, au cours de ces deux prochaines années, sur les projets à effet multiplicateurs que nous devons identifier au cours de ce séminaire et qui pourraient avoir le plus d'impact sur l'évolution de notre économie et sur la vie de la population », a-t-il exhorté.

Placé sur le thème « Programme d'accélération de la mise en œuvre du Plan national de développement et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse », ce séminaire permettra aux participants de débattre de plusieurs questions. Il s'agit notamment de la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du PND 2022-2026 ; l'urgence de mettre en œuvre un programme de prise en charge de la jeunesse ; du besoin d'engager d'importants travaux d'assainissement aux fins de renforcer la résilience urbaine des villes.

A cela, s'ajoute l'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face aux catastrophes humanitaires découlant des inondations, des vents violents, des érosions et glissements des terrains, conformément aux orientations du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.