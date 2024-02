Seychelles: Pêche illicite aux Seychelles - Arrestation de ressortissants étrangers et de commandants de bord

Dans une opération contre la pêche illicite, les forces de l'ordre aux Seychelles ont arrêté 164 pêcheurs malgaches au large de Providence, déclenchant une série d'arrestations. Des ressortissants étrangers et des commandants de bord ont été arrêtés à Nosy-Be et à Antsiranana. Actuellement en garde à vue à Antsiranana, ces pêcheurs font l'objet d'une enquête approfondie menée par les gendarmes, qui cherchent également d'autres complices.

Lors d'une conférence de presse à Ampandrianomby, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Mahatanty Paubert, ainsi que ses collaborateurs, ont fourni des détails sur cette opération. Ils ont expliqué le déroulement de l'arrestation massive et ont mis en lumière la coopération entre les Seychelles et Madagascar concernant le rapatriement des pêcheurs malgaches.

Mahatanty Paubert a souligné les efforts accrus du ministère dans la lutte contre la pêche illicite, Non Déclarée et Non Réglementée (INN) pour assurer la gestion durable des ressources halieutiques. Actuellement, Madagascar déploie 23 bateaux de surveillance opérationnels stratégiquement dans sa Zone Économique Exclusive (ZEE) pour renforcer la sécurité.

Parmi les pêcheurs malgaches appréhendés figurent des récidivistes, selon le ministre. Il a précisé que 80 d'entre eux sont originaires d'Analalava, 30 de Nosy-Be, et les autres proviennent d'autres régions. Des élus font l'objet d'enquêtes, mais la justice déterminera leur implication dans cette activité illicite.

Le ministre a souligné l'importance de sensibiliser les pêcheurs pour éviter de s'engager dans de telles pratiques. Cette opération marque la troisième fois depuis mai 2023 que des pêcheurs malgaches sont impliqués dans des activités de pêche illicite dans la région. Lors d'une récente patrouille des garde-côtes seychellois, six navires de pêche malgaches ont été appréhendés, certains étant enregistrés auprès de l'Agence portuaire maritime et fluviale, tandis que d'autres étaient inconnus.