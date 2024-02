Angola: Circulation routière restreinte sur le pont sur la rivière Lucala 1

Lucala (Angola) — La circulation routière sur le pont sur la rivière Lucala 1, sur la Route Nationale 230, Cuanza-Norte, est restreinte, en raison de l'effondrement d'une des plaques de la structure métallique, qui a provoqué des fissures et des irrégularités dans l'infrastructure.

La circulation a été limitée à une seule voie dans les deux sens, conformément aux instructions du ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos Alberto dos Santos.

Selon le dirigeant, qui s'adressait samedi à la presse au terme d'une visite de travail de deux jours dans la province de Cuanza-Norte, la situation est préoccupante en raison de l'effondrement du pont, qui nécessitera une intervention urgente.

Carlos Alberto dos Santos a informé que pour éviter les accidents de la route, des techniciens de divers organismes de l'État sont en train d'effectuer une signalisation appropriée sur le pont, afin d'éviter la circulation sur la chaussée où le panneau a cédé.

Il a expliqué que le Ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat procédera, sous régime de passation des marchés d'urgence, à l'attribution des travaux de requalification des infrastructures permettant la circulation routière pour les provinces orientales du pays et pour les voisines Républiques Démocratiques du Congo et la Zambie.

D'autre part, Carlos Alberto dos Santos s'est dit satisfait de l'achèvement des travaux de construction des ponts sur les rivières Capacala, dans la ville de Dondo, à Cambambe et sur la rivière Zenza, dans la municipalité de Ngonguembo.

Le pont sur la rivière Capacala, d'un coût de plus de quatre milliards de kwanzas, est une infrastructure mixte (béton et métal). Il mesure 40 mètres de long et 11 mètres de large.

Il a été construit pour remplacer le précédent, détruit par les inondations de mai 2021, qui ont également touché le quartier de Cacesse (Dondo).

Le pont sur la rivière Zenza, long de 60 mètres et large de 15 mètres, fait partie du lot de construction de la route Cambondo (Golungo Alto)/Ngonguembo.