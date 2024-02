Angola: Neuf mille plants de café robusta déjà à Namibe

Bibala(Angola) — Neuf mille plants de café robusta, hybridé, sur les 20.000 prévus, provenant de l'Uige, sont déjà dans la municipalité de Bibala, province de Namibe, où ils seront plantés dans les prochains jours, notamment à Serra da Leba et à Humbia.

Ces plants de café seront plantés à Serra da Leba et à Humbia, où l'on assiste à une croissance considérable de l'abattage d'arbres pour la fabrication de charbon par la population qui vit dans ces zones à risque.

S'adressant à l'ANGOP dimanche, en marge de la visite du gouverneur de Namibe, Archer Mangueira, dans la municipalité de Bibala, où sont concentrés les plants, le directeur du Bureau provincial de l'agriculture et de la forêt, Zonza Puissa, a déclaré que les mêmes seront plantés dans les prochains jours.

Il a indiqué que le montant provenant de la commercialisation de ce produit agricole profitera aux communautés de ces régions, en donnant un confort dans leur subsistance alimentaire.

"La production de café à Bibala évitera la fabrication de charbon et comptera sur la supervision de l'administration municipale, des autorités traditionnelles et des étudiants de l'École agraire de Mahita qui aideront dans ce processus jusqu'à sa commercialisation", a-t-il souligné.

Pendant le processus de croissance du café, selon le responsable, le secteur va distribuer plus de cinq cents familles dans des zones de plus grande sécurité, avec des plants de papayers, pour que dans six mois, puissent récolter la papaye et en commercialiser.

À ce stade, plus de deux mille plants de papayer sont déjà disponibles, dans la municipalité, pour être distribués et plantés.

La zone des Mangueiras, Lola et Munhino sont des localités où il y a la plus grande concentration d'abattage d'arbres pour la fabrication du charbon et ensuite sa vente dans certaines provinces comme Huila, Cunene, Luanda, Malande et Uíge.

Dans cette municipalité sont identifiées 15 zones qui seront repeuplées avec la plantation de café robusta.