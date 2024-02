Angola: Des enquêteurs mettent à jour leurs connaissances sur le recensement de l'agriculture et de l'élevage

Viana — Soixante-quinze enquêteurs des provinces de Luanda, Cuando Cubango, Cunene, Cabinda et Namibe participent depuis lundi, dans la capitale du pays, à une formation sur les techniques de collecte, de traitement et d'analyse statistique pour mieux évaluer le potentiel du pays en matière de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

L'activité, qui va se dérouler durant sept jours, dans la municipalité de Viana, fait partie de l'enquête continue sur l'agriculture, l'élevage et la pêche réalisée par l'Institut National de la Statistique (INE) et les ministères de l'Agriculture et des Forêts, ainsi que celui de la Pêche et des Ressources Marines.

La formation vise à transmettre des informations sur les types et zones de culture, les surfaces disponibles, les mois de plantation et de récolte et le nombre d'agents impliqués.

S'adressant à la presse, en marge de l'événement, la directrice municipale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Joana Pedro, a déclaré que ces informations serviront de support pour la définition de politiques et de planifications pour une gestion durable et rentable de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

Selon elle, il s'agit d'une remise à niveau pour les agents de terrain qui travaillent à la collecte, au traitement et à l'analyse statistique de cette enquête, en cours depuis 2023 à travers le pays, et qui se terminera par des cours pratiques dans les entreprises des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

L'enquête continue sur l'agriculture, l'élevage et la pêche vise à évaluer l'état de ces secteurs et leur impact sur la vie des populations afin d'aider le Gouvernement à créer de meilleures conditions pour soutenir ces activités.