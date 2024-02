Togo: Nouveau bureau fédéral, nouvelle dynamique !

"Un parti avec des femmes et des hommes de qualité au service des collectivités locales et de la nation", telle est la vision actuelle du parti politique Les FDR (Forces Démocratiques pour la République). Pour traduire dans les faits cette vision, le parti de Maitre Paul Dodji Apévon, continue son implantation au sein des communautés togolaises.

Ainsi, après Golfe 6, 1, 4, et Agoè Nyivé 5, c'est au tour de la fédération Golfe 2 de cette formation politique de l'opposition togolaise de voir s'installer à sa tête une équipe dirigeante de 19 membres, conduite par Nestor Messetchan. Au cours d'une cérémonie présidée ce Dimanche 18 Février 2024, par le président national, Me Paul Dodji Apévon, ce bureau fédéral a été installé solennellement et s'est vu rappeler les missions qui doivent être les leurs près des populations pour un ancrage du parti. De même, ce fut l'occasion pour le président du parti au symbole du parapluie blanc dans un fond violet de et ses lieutenants d'apporter des éclairages aux participants à cette cérémonie sur les positions du parti sur certains sujets de l'heure et également les échéances politiques à venir.

Entre autres de ces réactions à la suite de celui du président national, il y a celle de l'un des Vice-présidents du parti, le Maire Dr James Amaglo. S'il a inscrit l'action du jour dans l'ordre normal des choses et en conformité avec les textes, qui veuillent qu'après la tenue d'un congrès ordinaire, on renouvelle les instances du parti.

%

« C'est une grande campagne nationale que nous sommes en train de faire. Ça se fait dans le grand Lomé, ça se fait à l'intérieur pour renouveler les bureaux, reconduire certains et changer d'autres. Et ça profite de la stratégie pour l'implantation davantage du parti parce que ça aussi, ça nous manque. C'est venue dans une période pré électorale donc on profite de tout ça pour se mettre en ordre de bataille et les stratégies adaptées pour le contexte malsain créé par le pouvoir pour aller à ces élections », a-t-il dit, situant ainsi cette installation de la bureau fédéral dans son contexte.

Pour ce qui est des élections législatives et régionales du 13 Avril 2024, le parti ne sera pas aux abonnés absents. Il compte bien prendre part. « Nous ne parlerons pas de boycott malgré les conditions inhumaines, irrationnelles, méchantes que le pouvoir en place est en train de créer pour dissuader, décourager le peuple, mais nous avons appris de nos échecs et comme l'a dit notre président national, nous n'abandonnons pas, nous croyons en nous, nous croyons en notre peuple, nous avons une expérience, nous n'échouons pas, nous apprenons et nous saurons nous orienter pour affronter ceux-là qui sont là pour nous détruire. Nous ne voulons pas périr mais nous vaincrons », atteste Dr Amaglo.

Installé comme président fédéral des FDR dans la Commune de Golfe 2, Nestor Messetchan, est revenu sur les missions qui les attendent, lui et son équipe, sur le chemin de faire de ce parti qui compte recréer l'espoir au sein des populations togolaises, une force politique sans pareil.

Il a tablé sur l'esprit d'équipe et la cohésion pour y parvenir. « Je tiens à œuvrer à installer les structures de base, les bureaux de zone, les bureaux de section, surtout mobiliser toute la fédération pour les échéances électorales qui nous attendent, pour que les FDR s'en sortent très bien », a-t-il confié à notre reporter. Il reconnait que « la tâche ne sera pas facile », mais compte « le travail et la synergie d'action et de symbiose, un travail d'ensemble », pour parvenir à « la victoire ».

D'autres fédérations attendent ce renouvellement de leur bureau directeur qui devra intervenir dans les jours et semaines à venir. Entre autres, celle de Golfe 5 qui devrait se tenir le 02 Mars 2024.