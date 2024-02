Angola: L'UE et l'Angola signent un financement de 90 millions d'euros

Luanda — L'Union européenne (UE) et le Gouvernement angolais signent mercredi (21 février), à Luanda, quatre accords de financement dans les domaines de l'économie bleue et circulaire, de la justice et de la bonne gouvernance, d'une valeur de 90 millions d'euros (1 euro équivaut à environ 900 Kz).

L'information a été fournie lundi par l'ambassadrice de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais, à l'issue de la rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.

La diplomate européenne a informé que les quatre accords de financement seront signés par la commissaire de l'Union européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, et le ministre angolais de l'Économie et du Plan, Victor Hugo Guilherme.

La commissaire de l'Union européenne (UE) chargée des partenariats internationaux arrive mercredi à Luanda, la capitale angolaise.

Rosário Bento Pais a rappelé à la presse que l'Angola bénéficie d'un soutien d'environ 275 millions d'euros (121 milliards de Kz) de l'Union européenne jusqu'en 2024 et, à partir de cette période, jusqu'en 2027, un deuxième paquet sera négocié par les partenaires.

Le programme de coopération sur quatre ans, évalué à 275 millions d'euros, couvre des domaines tels que la diversification économique, la gouvernance et le développement humain.

La diplomate a considéré comme positif le cadre de coopération entre l'Union européenne et l'Angola.

Rosário Pais a également déclaré qu'il avait discuté des questions relatives à l'Assemblée Paritaire entre l'UE et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) avec le président du Parlement angolais, après la signature de l'Accord de Samoa.

L'accord de Samoa est un nouveau cadre général pour les relations entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, couvrant six domaines prioritaires, à savoir la démocratie et les droits de l'homme, le développement et la croissance économiques durables, le changement climatique, le développement humain et social, la paix et la sécurité, et la migration et la mobilité.

Officiellement signé le 15 novembre 2023 à Apia (Samoa), cet accord remplace l'accord de Cotonou, qui était en vigueur entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

L'Accord, en vigueur à titre provisoire depuis janvier de cette année, comprend une base commune au niveau des États de l'OEACP, combinée à trois protocoles régionaux pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, axés sur les besoins spécifiques de ces États. Régions.