Afrique: L'Angola et le Ghana signent des instruments juridiques pour renforcer la coopération

Luanda — Neuf instruments juridiques visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun ont été paraphés lundi, à Luanda, par les Républiques d'Angola et du Ghana.

Les documents signés par l'Angola et le Ghana couvrent les secteurs des transports, de l'agriculture, du pétrole. et gaz, enseignement supérieur, science, technologie et innovation, justice et droits de l'homme, culture et art, tourisme et politique diplomatique.

Les signataires de ces neuf instruments juridiques ont été le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, pour l'Angola, et le vice-ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale du Ghana, Kwaku Ampratwum-Sarpong.

Les instruments juridiques susmentionnés, signés dans le cadre de la VIe session de la commission bilatérale de coopération Angola-Ghana, renforceront également la coopération entre l'Agence d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX) et l'Autorité ghanéenne de promotion des exportations (GEPA), entre l'Académie diplomatique Venâncio de Moura et le Centre international Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix.

Il convient également de noter l'entente entre la Télévision publique d'Angola (TPA), la Radio Nationale d'Angola (RNA) et la Ghana Broadcasting Corporation dans le domaine des échanges et de la radiodiffusion télévisuelle.

Intervenant lors de l'événement, le secrétaire d'État Domingos Vieira Lopes a souligné que le moment était une opportunité pour renforcer les excellentes relations de coopération et de solidarité qui existent entre les deux pays.

Il a ajouté qu'il était nécessaire de continuer à travailler sur l'évaluation de la mise en oeuvre des engagements pris lors des commissions bilatérales précédentes, ainsi que sur l'identification de nouveaux domaines de coopération.

Le diplomate angolais a déclaré que la stabilité politique et les indicateurs économiques conduisaient l'Exécutif angolais à promouvoir un ensemble de réformes internes, en vue d'établir un environnement d'affaires plus propice au renforcement de la coopération avec divers pays du monde.

L'Angola et le Ghana, a-t-il dit, sont deux pays avec des réalités et des potentiels économiques différents, dont la complémentarité servira à accroître la capacité productive et la création de richesses, avec des bénéfices pour les deux États.

Pour sa part, le vice-ministre ghanéen, Kwaku Ampratwum-Sarpong, a déclaré qu'il était impératif que le Ghana et l'Angola s'efforcent d'élargir leur coopération à d'autres domaines d'intérêt mutuel, de forger des partenariats économiques plus étroits et de relever les défis pour parvenir au développement durable.

Il a ajouté que les accords offrent de nombreuses opportunités au Ghana et à l'Angola pour explorer davantage les domaines inexplorés de leurs économies.

"Et c'est là que le secteur privé, moteur de croissance de toutes les économies, doit profiter de ces accords pour s'engager de manière plus positive avec ses homologues afin de réaliser notre développement mutuel", a-t-il souligné.

Kwaku Ampratwum-Sarpong a dit espérer qu'en 2026, les deux parties se rencontreront à Accra, au Ghana, pour la VIIe session de la Commission de coopération bilatérale Ghana-Angola.

À son tour, le secrétaire d'État angolais à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, a souligné que les accords signés dans son secteur se concentreront sur l'échange d'expériences dans la production de contenus et la formation du personnel.

Il a ajouté que l'Angola a récemment inauguré, dans la province de Huambo, un Centre de Formation de Journalistes qui accueillera non seulement des professionnels nationaux, mais aussi de plusieurs pays du continent africain.

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et le Ghana ont été officiellement établies en 1981.