Afrique de l'Ouest: Bourse - Début de semaine baissier pour les trois indices phares de la BRVM

Le début de semaine a été baissier pour les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec cependant des replis variables.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 19 février 2024, l'indice Composite (indice général de la Bourse) a ainsi perdu 0,38% à 208,88 points contre 209,68 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il suit la même tendance avec une régression de 0,42% à 104,78 points contre 105,22 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), se retrouve avec une baisse un peu plus corsée de 0,54% à 98,03 points contre 98,56 points la veille.

Les autres activités du marché ne sont guère reluisantes. C'est ainsi que la valeur des transactions s'est établie à 448,078 millions de FCFA contre 680,572 millions de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions est en repli de 29,749 milliards, passant de 7 800, 646 milliards de FCFA le vendredi 16 février 2024 à 7 770,897 milliards de FCFA ce lundi 19 février 2024.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est aussi en baisse de 15,48 millions de FCFA, se situant à 10 298,900 milliards de FCFA contre 10 314,380 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 1 185 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,20% à 670 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 1 700 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 1 350 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 1,36% à 1 115 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 4,33% à 2 100 FCFA), BOA Mali (moins 3,70% à 1 300 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,09% à 470 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (moins 2,91% à 1500 FCFA).