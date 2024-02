Afrique: Jeux de la Francophonie - L'Arménie accueillera la 10e édition en 2027

Après deux éditions en Afrique en 2017 à Abidjan, Côte d'Ivoire et Kinshasa, République Démocratique du Congo en 2023, les Jeux de la Francophonie seront organisés à Erevan, Arménie en 2027.

C'est officiel. Erevan, la capitale de l'Arménie sera l'hôte des 10es Jeux de la Francophonie, en 2027. Une mission d'évaluation pilotée par la Directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie, Madame Zeina Mina, composée par des experts du sport, de la culture et du médical a été menée en Arménie en novembre 2023. À la suite de cette mission, un rapport favorable pour l'organisation des prochains Jeux de la Francophonie en Arménie a été émis par le Comité International des Jeux de la Francophonie.

L'Arménie bénéficie d'importantes infrastructures de qualité, que ce soit au niveau sportif ou culturel, entre autres le complexe sportif et de concert Karen Demirchyan, qui a accueilli le Sommet de la Francophonie en 2018, le stade V.Tumasyan de la ville d'Abovian (d'une capacité de 3000 spectateurs), le complexe éducatif et sportif « Gazprom Arménie », idéal pour le break et qui a été créé en 2019, etc. Il suffit juste d'un coup de rafraîchissement pour les sites sportifs et culturels.

Les travaux de construction du Village des jeux démarreront cette année. Par le passé, l'Arménie a organisé des événements sportifs et culturels à savoir le Sommet de la Francophonie en 2018, des Championnats d'Europe d'haltérophilie 2023, à Erévan, les Championnats d'Europe de boxe amateur, en 2022. « Notre profonde conviction est que la République d'Arménie, tant au niveau des infrastructures de qualité dont elle dispose qu'à celui des moyens matériels, des ressources humaines et financières, avec son expérience des événements internationaux, a la capacité d'organiser et de réussir des Jeux de haut niveau de performance pour les sportifs et de production qualitative pour les artistes », telle est la conclusion de l'expert Culture du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), Rémi Sagna.