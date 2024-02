Madagascar: Concert - Samoëla sur tous les fronts

Auteur de soirées déjantées et bon enfant, Samoëla ne finit pas de séduire son public. Voilà maintenant près de 30 ans que Samoëla traîne ses valises remplies de tubes partout à Madagascar mais bientôt il revient à Tana pour un énième concert. Le 1er mars, Monsieur Bandy Akama remet le couvert au PK0 Antanimena pour un vendredi des plus jolis. De « Bandy rangahy » à ses premiers albums, il y a de quoi faire vibrer la foule en passant par les « Radion'ambanivolo », « Zana-bahoaka », mais aussi « Bandy akama »...

Si les années passent, le temps ne semble pas avoir d'emprise sur sa musique. Samoëla est resté le même, toujours un artiste engagé et le « bad boy » au légendaire franc-parler, même si l'enveloppe a mûri. Une maturité dénotant un professionnalisme devenue ainsi une référence dans le milieu. Contrairement à beaucoup de ses amis artistes, Samoëla enchaîne les dates, avec un agenda aussi chargé que le sien, il est sur tous les fronts. Allant des grandes scènes des grandes villes aux soirées les plus intimistes, ou en plein air dans les endroits les plus reculés, la bande ne chôme pas.

Pour preuve, Samoëla et ses compères feront un trip de deux mois au Pays de l'oncle Sam mais aussi sur le vieux continent. Effectivement, la bande entame la tournée nord américaine et un tour d'Europe aux mois de mai et juin. Plusieurs dates rempliront l'agenda de l'homme fort de Bemozik. Évidemment, il fait partie des artistes à l'affiche du festival Tsika jiaby en France du 18 au 20 mai. Si les rendez-vous cités ci-dessus semblent encore loin et donnent le temps aux inconditionnels de s'y préparer, la date la plus proche se tiendra à l'espace Areca Vontovorona, vendredi. Comptant toujours une urne en faveur de Mika Kely, son bassiste attitré, Noctambules, soyez aux aguets !