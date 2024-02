Madagascar: Législatives à Betioky-Sud - Vers un choc entre Jean-Jacques Rabenirina et Hervé Hanognona

Les législatives à Betioky-Sud risquent fort de se jouer entre le candidat de l'opposition, Jean-Jacques Rabenirina et le probable candidat du TGV, Hervé Hanognona. Ce combat sera peut-être arbitré par l'ancien ministre Eniavisoa, un autre candidat potentiel à ne pas négliger s'il se présente.

La circonscription électorale de Betioky-Sud est géographiquement l'une des plus vastes au sein de la région d'Atsimo-Andrefana car elle est composée de 30 communes et compte environ plus de 99 000 électeurs. Deux ethnies sont majoritairement dominantes et nombreuses dans ce district à savoir, le foko, groupe humain, Antanosy qui réside sur la rive Nord de l'Onilahy littéralement appelé « Avaradrano » et le foko Mahafaly qui habite sur la rive Sud du fleuve « Atsimondrano ». Les communes les plus importantes dans l'Avaradrano sont Bezaha, Belamoty, Soamanonga etc..), dans l'Atsimondrano les communes les plus notoires sont Betioky, Tongobory, Vatolatsaky, etc..).

Ainsi, cette configuration ethno-politique a toujours influé sur toutes les élections qui se sont succédé et certainement sur le prochain scrutin, d'autant plus que ce district n'a qu'un seul siège à pourvoir. En effet, à quelques mois de la tenue des législatives, si l'on tient compte de la date proposée par le CNI, deux potentiels candidats semblent se démarquer du peloton dans ce district, d'après les supputations et pronostics des observateurs, à savoir : Jean-Jacques Rabenirina co-président nationale du parti AVI, coordonnateur national des Pro-Siteny, ancien ministre et député sortant de Betioky-Sud et face à lui son challenger, Hervé Hanognona technicien et cadre du parti TGV dans cette localité.

Si le premier est une figure bien connue dans cette localité car il est à son deuxième mandat en tant que député de cette circonscription, le second par contre n'est pas en reste un inconnu car non seulement il s'est déjà porté candidat une fois dans ce district mais sous la bannière indépendante, mais cette fois-ci, il est pressenti pour être le candidat du pouvoir actuel. En effet, ce dernier a grandement contribué à la victoire du président Andry Rajoelina lors du dernier présidentiel dans le district de Betioky-Sud.

Lutte acharné

La rivalité politique entre ces deux candidats de poids ne date pas d'aujourd'hui. En effet, ils se sont déjà confrontés lors de la précédente législative à Betioky mais avec un net avantage pour Jean-Jacques Rabenirina qui a gagné haut la main ce scrutin. Cette fois-ci, une partie de l'opinion pense que ce duel entre ces deux politiciens va encore s'intensifier à l'issue du prochain scrutin. En effet, le député sortant Jean-Jacques ou « Baba tsy Mavandy » pour ses inconditionnels, jouit toujours d'une immense popularité dans cette zone selon les observateurs du fait qu'il dispose encore d'une base politique compacte, solide et fidèle et un groupe de comité de soutien à travers ce district et majoritairement du foko Antanosy d'Avaradrano dont il est originaire. Un groupe qui reste uni et attaché derrière lui, selon les observateurs. Le fait aussi qu'il sera l'unique candidat provenant de la rive Nord et surtout le candidat de l'opposition pèsera sur la balance et jouera en sa faveur estime toujours ces analystes politiques.

Mais le camp d'en face ne voit pas les choses de cet oeil. Pour eux, le seul candidat qui peut rivaliser et battre Jean-Jacques dans ce district lors de cette élection n'est autre qu'Hervé Hanognona. Ce dernier a en effet depuis des mois travaillé et préparé soigneusement cette élection au cas où il sera désigné comme le candidat du TGV. En effet, depuis des mois il a sillonné en long et en large ce district et ne se contentant pas seulement de sensibiliser les électeurs d'Atsimodrano qui sont déjà acquis à sa cause étant donné qu'il est natif de cette zone mais il a aussi essayé de rameuter les habitants de la rive Nord afin de basculer dans son camp, a souligné ses partisans.

« Le fait de convaincre ces personnes à notre faveur était au début un exercice difficile mais conscient que le développement de leur district n'est plus une question d'appartenance ethnique et raciale mais plutôt une stratégie orientée vers une croissance économique durable, auquel un député doit faire face », expliquent-ils. Par ailleurs, « Le fait que notre prétendu candidat porte les couleurs du TGV est un atout et un gage de sûreté pour notre homme et ses électeurs », ont-ils conclu. Mais nonobstant de cette logique bataille électorale, un troisième larron semble se profiler dans l'ombre et pourrait également se lancer vers cette course vers Tsimbazaza, il se nomme Eniavisoa.

Originaire de l'Atsimondrano, ancien ministre sous l'ère Ravalomanana et non des moindres, inspecteur d'État, il pourrait bouleverser la donne au cas où il se décide de se porter candidat, avec tous les atouts (popularité, notoriété) que le parti possède dans cette zone, mais reste à savoir sous quelle couleur il présentera, ont fait savoir ses proches assistants.