Madagascar: Reboisement - SMMEC accomplit son devoir de citoyen

La Société Malagasy Mutualiste d'Epargne et de Crédit (SMMEC), un réseau d'institutions de microfinance commune, effectue chaque année une campagne de reboisement. Depuis le lancement de ses activités en 2001, la société n'arrête pas de renforcer son engagement dans la protection de l'environnement à travers cette action volontaire, qui fait d'ailleurs partie du plan national de reforestation. En effet, plus de 600 employés, dirigés par le Président du conseil d'administration, Gérard Andriamanga Rakotoarivelo, se sont mobilisés samedi, pour le traditionnel reboisement.

Ils ont mis en terre une centaine de jeunes plants, hêtres et mantaly, sur le site d'une superficie de 16 ha à Andranovelona dans la commune de Fihaonana. Ils ont été accompagnés par l'adjoint chef du district d'Ankazobe et le chef Fokontany Fiadanana. C'était aussi l'occasion pour eux de voir la croissance des arbres plantés l'année dernière. « Le reboisement est un engagement de tout un chacun, un devoir de reconnaissance et un devoir de transmission envers la patrie, un héritage pour les générations futures. Plusieurs agences dans la capitale ainsi que des représentants des autres régions sont venus pour remplir leur devoir. SMMEC collabore avec les villageois qui assurent le suivi des jeunes plants », a fait savoir le PCA.

Depuis trois ans, SMMEC a choisi ce site à Andranovelona pour effectuer ce devoir de reboisement, alors qu'auparavant, il se pratiquait à Bongatsara et à Tsimahabeomby Imerintsiatosika. Les agences dans les régions, à savoir Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Sofia, Boeny, Betsiboka, Vakinankaratra, Amoron'i Mania et Haute Matsiatra, effectuent chacune son reboisement sur leur site respectif. Le reboisement permet de lutter contre le réchauffement climatique qui est sans doute la menace la plus imminente à laquelle on doit faire face. Cette action menée par SMMEC dans les 14 régions est déjà un grand pas et un exemple à suivre pour toutes les sociétés.

SMMEC offre des services financiers classiques que sont l'épargne et les Crédits adaptés à tous les besoins de financements et à tout type de clientèle. Pour le district d'Ankazobe, la population bénéficie d'une éducation financière en matière de gestion de financement et de constitution d'épargne. Les gens peuvent en tirer de nombreux avantages, tels que la possibilité de faire des économies, de payer des impôts et d'éduquer leurs enfants.