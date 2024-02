Madagascar: Hery Rasoamaromaka - «Je ne suis pas candidat aux prochaines élections»

Le secrétaire national du TGV apporte quelques éclaircissements sur la position du parti aux prochaines élections. Il a également réfuté les allégations selon lesquelles il serait un candidat à ces élections.

Malgré toutes les incertitudes qui règnent au sein du parti «Tanora malagasy vonona» (TGV), Hery Rasoamaromaka, gouverneur de la région Analamanga et secrétaire national pour la province Antananarivo du parti TGV, reste ferme quant à son rôle au sein du parti et dans la vie politique du pays.

Lors d'une conférence de presse tenue hier dans son bureau à Ambohidahy, le secrétaire national a clarifié sa situation en déclarant qu'il n'est pas intéressé à devenir député ou maire et qu'il ne cautionnera pas qu'un gouverneur soit candidat aux prochaines échéances électorales de cette année.

Selon lui, le poste de gouverneur de région n'est pas compatible avec un poste élu comme celui de maire ou député et que cela nuira à l'accomplissement du devoir dévolu à un gouverneur. De plus, Hery Rasoamaromaka se dit contre la candidature de ses pairs au Gouvernorat. «Selon moi, il n'est pas indiqué qu'un gouverneur se présente en tant que candidat maire ou député,» explique-t-il hier à Ambohidahy.

Ce démenti du gouverneur Analamanga intervient un temps après les spéculations qui ont circulé sur les réseaux concernant sa probable candidature à l'une des élections de proximité prévues cette année.

Coalition

Depuis quelques semaines, les bruits courent sur le fait que les élections législatives passent avant les communales, ce qui est la conséquence du fait que le TGV n'a toujours pas de candidat attitré pour la mairie de la capitale. Une rumeur confirmée par Hery Rasoamaromaka hier en disant que «celui qui prétend être candidat du TGV en ce moment n'est qu'un imposteur car jusqu'à aujourd'hui, le parti est toujours en train de prospecter sur les candidats possibles.»

Concernant la stratégie adoptée par le parti orange pour les prochaines échéances électorales, le secrétaire national réitère ses propos lors de l'assise nationale du parti au CCI Ivato avant la campagne électorale de la présidentielle, selon lesquels le développement ne peut se faire qu'avec un travail à l'unisson. Selon ses explications, le TGV seul ne peut pas se vanter de pouvoir tout faire tout seul et une coalition est une condition sine qua non du développement. «Comme je l'ai déjà dit, le TGV ne pourra pas développer le pays tout seul. Une coalition est de mise mais cette fois-ci, les critères seront stricts sur le choix des partenaires comme des candidats,» déclare-t-il.

À cet effet, le gouverneur d'Analamanga insiste sur le fait que la caution à la députation ne doit pas être un frein pour la candidature si le candidat en question a vraiment la volonté d'être élu. La question sur la forme que prendra le front orange pour les élections a été clarifiée par le secrétaire national. La seule plateforme de soutien pour le président Rajoelina pour les législatives et les communales est «Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina», l'IRD et l'IRK ne sont plus d'actualité.

Les PDS nommés sous peu

Demain ou au plus tard la semaine prochaine. C'est le délai qu'a donné le gouverneur Hery Rasoamaromaka hier pour la nomination des membres des délégations spéciales pour les communes amputées de maire. D'après ses dires, la décision ne saurait plus tarder en Conseil des ministres en tant que priorité avec des collectivités qui n'ont plus d'organe exécutif.