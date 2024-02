Madagascar: Université de Mahajanga - Le Jardin botanique obtient le label innovation francophone

La célébration du cinquième anniversaire du Jardin botanique éducatif (JBE), dénommé « Vololona Ranjamalala », au sein du campus universitaire d'Ambondrona, a coïncidé avec l'obtention du label Innovation francophone (2021-2023), vendredi à l'Université de Mahajanga. Plusieurs activités ont illustré cette célébration, notamment la cérémonie d'inauguration d'infrastructures, dont l'estrade dans le jardin, suivi d'une exposition.

Le jardin a été créé en 2018. La conférence-débat, qui s'est déroulée samedi matin, dans le hall de l'Alliance française de Mahajanga, a été axée sur le thème intitulé « Les rôles du Jardin botanique pour la conservation et le développement durable ».

Le JBE est une conservation ex situ. Il collectionne des espèces menacées, voire même en voie d'extinction. Il comprend actuellement cinquante-quatre familles qui englobent cent trente-six espèces végétales, dont quarante-neuf espèces soit 36% endémiques à Madagascar, avec mille quatre cent cinquante-six individus.

Conservation durable

Les participants, en particulier des étudiants, ont pu connaître la mission générale du JBE. Celle-ci consiste notamment à trouver la façon de minimiser les pertes d'espèces végétales et de diversité génétique, et surtout la manière d'augmenter la compréhension du public concernant la valeur de cette diversité.

Les débats ont été réalisés grâce à des questions-réponses et à une interaction directe avec les étudiants, les enseignants et les responsables du jardin.

« Le Jardin botanique éducatif 'Ranjamalala' est un outil de culture, de recherche, d'innovation, de conscientisation et de conservation pour la résilience écologique. Ses missions sont basées sur la conservation durable et la valorisation de la collection, sur la cosmétopée et la pharmacopée écotouristiques. La promotion de la recherche, de l'éducation, de l'innovation et de la conservation de plantes diverses- dont médicinales et celles menacées- fait également partie de la mission du JBE.

La multiplication et l'échange de graines à moyen terme, en connexion avec une forêt naturelle, et la valorisation de cette dernière en site écotouristique et recherche, sont les principales tâches du JBE. La restauration avec des plantes utiles et l'implication des populations locales pour améliorer leur qualité de vie et la valorisation des plantes par l'extraction de leurs huiles essentielles, sont aussi incluses dans ses fonctions », résume la responsable du Jardin.