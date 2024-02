Madagascar: Culture Lean - Un séminaire pour renforcer la compétence des entreprises

Le rendez-vous à ne pas manquer. Un séminaire sur le Lean Management & Excellence Opérationnelle se tiendra ce mercredi 21 février 2024, à partir de 9 heures, au Radisson Blu Tana Water Front. Il est organisé par ACPE-Madagascar, en partenariat avec le Syndicat des industries de Madagascar (SIM). Une grande première à Madagascar.

"Il s'agit d'une opportunité pour nous de partager notre passion pour l'amélioration continue afin de créer le déclic auprès du public sur le formidable impact de la culture Lean : que tout peut s'améliorer, que l'amélioration passe par l'implication des employés, que l'amélioration avec une approche méthodologique permet de créer de la réelle valeur ajoutée", note Karine Razafindrakoto, directrice générale adjointe chez ACPE - Madagascar. Le Lean n'est pas dédié uniquement au domaine industriel. Tous les secteurs seront représentés. Le but est de mettre en avant leurs expériences et leurs bonnes pratiques.

Diverses activités sont au programme, en cette première édition. À savoir, une conférence sur les outils et méthodes utilisés dans le Lean Management. Des témoignages de différentes organisations et entreprises sur leurs expériences dans le déploiement du Lean et de l'excellence opérationnelle. Et une séance de partage avec des professionnels issus de secteurs différents appliquant le Lean dans leurs organisations et dans leur vie quotidienne.

ACPE - Madagascar accompagne les entreprises et les organisations dans l'implantation de la culture d'amélioration continue et de leadership. Depuis sa présence à Madagascar en 2018, elle ne cesse de faire découvrir l'excellence opérationnelle et la culture d'amélioration continue afin de laisser une empreinte positive tant en termes de mindset individuel et collectif, qu'en termes de façon de faire et de résolution de problèmes. Pas moins de mille personnes ont été formées au Lean Management à différentes échelles, depuis.