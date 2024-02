Maroc: L'Institut Supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle honore sa 33ème promotion

Rabat — L'Institut Supérieur d'Art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC) a organisé, lundi au théâtre Mohammed V à Rabat, une cérémonie pour célébrer la sortie de la 33ème promotion, en présence de personnalités des mondes de la culture et des médias.

Dans une allocution de circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, a indiqué que l'Université marocaine connait une transformation dans la mesure où le parcours universitaire est jalonné d'unités portant sur la culture et l'art, en plus d'activités parallèles dédiées à l'art sous toutes ses formes.

Il a souligné, lors de cette cérémonie, marquée notamment par la présence du Conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay, que les établissements d'études supérieures ambitionnent de s'ériger en un espace offrant aux étudiants l'opportunité de dévoiler leurs talents créatifs dans tous les domaines, citant dans ce sens l'exemple de l'ISADAC dans la formation de ses étudiants.

La secrétaire générale du département de la Culture au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Samira El Malizi a, pour sa part, relevé que les lauréats de cette promotion de l'ISADAC donneront une impulsion qualitative à la scène théâtrale, artistique et culturelle au Royaume, précisant que l'ISADAC a "institué une pratique culturelle basée sur une formation académique réfléchie, puisant ses composantes dans le patrimoine artistique national et de la pratique théâtrale dans ses dimensions internationales".

Elle a mis en exergue la place dont jouissent la culture, les arts et le capital humain dans le cadre de la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, soulignant l'attention particulière portée à l'ISADAC par le ministère, compte tenu de l'importance de la formation académique et artistique pour les générations futures.

La directrice de l'ISADAC, Latifa Ahrar a, de son côté, souligné que l'Institut combine la recherche, la formation, le professionnalisme et la pratique quotidienne de l'art et de la création artistique, notant que l'Institut planche actuellement sur la publication de la revue scientifique "visions théâtrales".

Cette célébration de la promotion de l'ISADAC n'est pas seulement une célébration du parcours académique, mais un enrichissement du marché artistique national en jeunes potentialités artistiques "capables de transposer le rêve et la beauté sur scène".

La 33ème promotion de l'ISADAC comporte 23 lauréats répartis sur les branches "mise en scène" (12), "scénographie" (4) et "animation artistique" (7).

Outre la remise de prix aux lauréats des première, deuxième, et troisième année de l'ISADAC, cette cérémonie a été marquée par la présentation d'une adaptation de la pièce théâtrale "Roméo et Juliette", sous la direction du dramaturge Massoud Bouhssine et la participation d'étudiants de la quatrième et de la cinquième année de l'ISADAC.