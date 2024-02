Maroc: La garantie du travail décent, un des principaux piliers de l'État social (Forum)

Rabat — La garantie du travail décent représente l'un des principaux piliers pour la consolidation de l'État social et la promotion du développement, ont affirmé, lundi à Rabat, les participants au 8ème Forum parlementaire international sur la justice sociale.

La réalisation de cet objectif nécessite l'ouverture de nouveaux horizons de réformes et le lancement de grands projets au diapason des attentes et besoins des générations actuelles et futures, ont-ils estimé dans la déclaration finale de ce Forum, organisé à la Chambre des Conseillers, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Outre son lien étroit avec le développement durable, les participants se sont accordés à dire que le travail décent constitue un déterminant principal pour l'amélioration de la performance productive et économique de l'entreprise, contribuant à l'établissement de bonnes relations professionnelles, et favorisant le développement des qualifications et capacités des ressources humaines.

Les participants ont salué les récentes mesures sociales adoptées au Maroc, soutenues par des législations et lois ambitieuses, estimant que de telles mesures sont de nature à favoriser la mise en oeuvre de politiques sociales et d'emploi en harmonie avec les chartes internationales en matière de travail décent.

Dans ce sens, ils ont mis l'accent sur le rôle essentiel des parlements en matière de soutien des différents efforts nationaux et internationaux dans les domaines de lutte contre la pauvreté, et de promotion du plein emploi, du travail digne, et de l'égalité entre les sexes, ainsi que la réalisation du bien-être social et de la justice sociale pour tous.

%

Ils ont également mis en avant la responsabilité conjointe des parlements et des gouvernements dans le renforcement des systèmes juridiques nationaux en matière de législation de travail et dans la consolidation des standards de travail décent au service des objectifs de développement durable.

Les participants ont, aussi, salué l'engagement soutenu de la Chambre des conseillers dans l'organisation, d'une manière périodique et régulière, du Forum parlementaire international sur la justice sociale, en commémoration de la journée mondiale de la justice sociale qui correspond au 20 février de chaque année, tel que décrété par l'assemblée générale des nations unies lors de sa 63ème session, le 26 novembre 2007.