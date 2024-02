Maroc: Fès-Meknès - L'UMI de Meknès se distingue dans la mise en oeuvre du schéma directeur régional de la formation continue

Meknès — L'université Moulay Ismail (UMI) de Meknès s'est distinguée en matière de mise en oeuvre du schéma directeur régional de la formation continue, mis en place par le conseil régional de Fès-Meknès en faveur des élus et des membres des collectivités territoriales de la région.

L'université de Meknès a occupé la première place en ce qui concerne la mise en oeuvre du schéma directeur régional de la formation continue et le suivi efficace de la réalisation de ses programmes à Meknès et à El Hajeb, a précisé l'UMI dans un communiqué.

L'université rappelle que le schéma directeur régional de la formation continue a été élaboré pour renforcer les compétences des membres des conseils des collectivités territoriales et leur expertise, ajoutant que ce succès traduit la détermination de l'université à promouvoir la qualité et l'excellence pour plus de développement.

Adopté en 2018 par le conseil régional de Fès-Meknès, le schéma directeur régional de la formation continue est un document élaboré par un comité scientifique pluridisciplinaire, composé de professeurs issus des cinq universités que compte la région, en application de l'accord de partenariat qui lie les parties.

L'élaboration de ce schéma qui a été confiée aux universités de la région au vu de la qualité et du savoir-faire de leurs cadres, concerne l'ensemble des élus des collectivités territoriales de Fès-Meknès, en application des dispositions des lois organiques relatives aux collectivités territoriales qui insistent sur le droit des élus à la formation.

La stratégie de formation recommandée est basée sur la continuité, l'adaptation de la formation aux besoins et aux spécificités des collectivités territoriales, le respect de l'approche genre, la mobilisation des ressources financières et l'adoption des principes de qualité et d'évaluation.

Cette formation se décline en sept axes principaux, portant notamment sur la décentralisation territoriale, la planification territoriale stratégique, les interventions socio-économiques des collectivités, la gestion financière, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, les modes de gestion publique du territoire et le renforcement des compétences.