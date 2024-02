Madagascar: Antsiranana - Vindicte populaire évitée de justesse

Des manifestants se sont assemblés, hier après-midi, devant le commissariat de police d'Antsiranana. Ils exigent la libération d'un jeune homme pour une justice populaire.

Une cinquantaine de personnes, dont des membres de la famille, des proches et des amis de la victime, sans oublier des badauds, se sont assemblées dans l'après-midi d'hier devant le commissariat de police d'Antsiranana pour demander justice. Les manifestants ont exigé la libération d'un aide-mécanicien de 21 ans appelé Velozahara, qui vit à Tanambao-I, pour une justice populaire.

C'est lui qui a tué à coups de couteau Milano Rabezo, un chauffeur de taxi-brousse de la zone suburbaine, dans la nuit de samedi au bar Las Vegas situé dans la commune rurale d'Antamitarana. Il a d'ailleurs avoué son crime dès le premier interrogatoire. Après avoir été arrêté par la police dans une maison située dans le quartier de Tanambao-I, hier en fin de matinée, il a été placé en garde à vue dans une cellule du commissariat. C'est pourquoi les manifestants ont revendiqué sa libération, comptant appliquer la loi du talion.

Ils ont campé devant le commissariat d'Antsiranana à partir de 14 heures et n'en sont repartis qu'à 17 heures, après avoir été dispersés par les éléments de l'Emmo-reg. Et ce, après l'intervention des membres de la famille du défunt qui ont essayé de convaincre les manifestants d'abandonner leur cause.

%

Refus de payer une bière

Un des meneurs de cette manifestation a été arrêté par les forces de l'ordre lorsqu'il a refusé de quitter les lieux. Selon les informations, Milano buvait avec un ami dans ce bar après le travail. Il y avait trois autres personnes et Velozahara était l'un d'eux. C'est alors qu'un des amis de Velozahara a demandé une bière à Milano et son ami, mais ce dernier a refusé. Il s'en est suivi une dispute et un affrontement attisés par l'alcool et la haine. Lorsque les trois hommes n'ont pas pu résister à Milano et son ami, l'un d'eux a menacé la serveuse pour avoir un couteau.

Entretemps, Milano a demandé à son ami de rentrer chez lui lorsqu'il a vu que la dispute a dégénéré. Il a également quitté Las Vegas pour rejoindre sa maison qui se trouve à côté. Malheureusement, sur son chemin, quelqu'un l'a poignardé au dos, à la hanche et au ventre. Sa famille l'a, néanmoins, emmené à l'hôpital, mais il n'a pas survécu à ses blessures, dimanche matin. L'agresseur s'est enfui et s'est caché, mais lorsque la police l'a vite retrouvé.

Il est évident que les forces de l'ordre n'ont pas accepté de se plier à l'exigence des manifestants, et la tension est montée d'un cran. En raison de la situation délicate, les policiers ont tenté de négocier à l'amiable, même s'il a été constaté qu'ils étaient déjà équipés de gaz lacrymogène.

Velozahara est un récidiviste selon ceux qui le connaissent. « Pour éviter un autre crime, il doit être puni sévèrement », revendiquent les manifestants. D'après les dernières informations, l'assassin présumé a été transféré au camp de la gendarmerie nationale qui va poursuivre l'enquête. Comme Velozahara a déjà avoué son crime, son défèrement ne tardera pas