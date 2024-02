Madagascar: Diplomatie - L'Indonésie favorable à une ambassade malgache à Jakarta

«Une fraternité qui dure à jamais.» Tel est le leitmotiv de la relation bilatérale entre Madagascar et l'Indonésie. Des dizaines d'années de coopération et de collaboration, et pourtant, la Grande Île n'a toujours pas d'ambassade en Indonésie. Lors d'un entretien hier aux bureaux de l'ambassade à Ivandry, le chargé d'affaires sur place de l'Indonésie, Benny Yan Péter Siahaan, déclare que son pays est favorable à la création d'une ambassade malgache en terre indonésienne, à Jakarta, la capitale notamment. Selon lui, l'Indonésie est depuis longtemps prête à accueillir une ambassade malgache et a même fait le premier pas il y a plusieurs années.

Effectivement, le chargé d'affaires rappelle qu'en 2008, son pays a mis à disposition des autorités malgaches un bâtiment équipé d'eau et d'électricité à Jakarta, sans que l'équipe malgache ne paie l'eau ou l'électricité pendant une période de deux ans. Cependant, les événements politiques de 2009 ont freiné les procédures et jusqu'à présent, l'ambassade de Madagascar n'a pas été mise en place en Indonésie. Benny Yan Péter Siahaan explique que même la mise en place d'un consulat honoraire peut aider la diaspora malgache en Indonésie, qui est pour la plupart constituée d'étudiants.

Coopération diplomatique

Mis à part l'absence d'une ambassade, les relations entre les deux pays se trouvent au beau fixe, avec plusieurs domaines de coopération. L'éducation, le secteur militaire, l'agriculture, le tourisme et le commerce sont les domaines de collaboration entre l'Indonésie et Madagascar. En effet, l'Indonésie est devenue depuis quelques années l'un des lieux de prédilection pour les étudiants malgaches. Si auparavant, les bourses d'études supérieures pour les Malgaches en Indonésie se limitaient au niveau Master, dorénavant, cela peut se poursuivre jusqu'aux études doctorales. Madagascar est aussi priorisé par le pays, avec toujours plus d'étudiants admis aux universités par rapport aux autres pays d'Afrique.

Dans le domaine commercial, les échanges import/export entre les deux pays sont nombreux. Un exemple concret est l'achat de girofle par des entrepreneurs indonésiens au nord de Madagascar ou l'importation de produits indonésiens par des opérateurs économiques d'Antananarivo.

En tant que pays membre du G20, l'Indonésie s'est depuis quelque temps concentrée sur l'industrialisation et s'efforce de vendre des produits finis au détriment des produits bruts qui ne rapportent pas beaucoup pour l'économie du pays. Le chargé d'affaires conseille à Madagascar d'en faire de même pour s'élever au rang d'un pays développé. Cependant, il avoue que le programme proposé par le président Andry Rajoelina est bon, à condition que tous les maillons de la chaîne s'accordent à la stratégie et adhèrent à la politique mise en place.