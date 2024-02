Madagascar: Alasora - Psychose autour d'un « animal dangereux »

Une situation étrange se passe actuellement à Alasora. Un animal inconnu s'attaque aux animaux domestiques pendant la nuit. Ce phénomène, similaire à celui de Brickaville, arrive dans la capitale.

Un animal méconnu rode durant la nuit dans le fokontany de Mahitsy, se trouvant dans la commune rurale d'Alasora. Les habitants ont observé des empreintes de griffes dans sur les chemins aux alentours. Presque toute les nuits, ils entendent des mugissements et découvrent au matin des bétails et des volailles tués de manière très sauvage.

« Cela pourrait avoir une relation avec la situation que les habitants de Brickaville ont endurée vers le début de cette année », explique un des habitants de Mahitsy. Par ailleurs, ces constatations ne font que refléter la réalité de cette situation étrange que les habitants vivent depuis près de trois mois. La peur s'installe profondément parmi les habitants de cette municipalité alors que la situation se répète à plusieurs reprises.

« Depuis le mois de décembre, mes volailles ont été tuées de manière très étrange. On dirait que le tueur suce le sang de ces volailles à travers leur cou. J'ai perdu des dizaines de mes oies, poules, canards et pintades au cours du mois de décembre », témoigne Paolo Raholinarivo, un habitant de Mahitsy. Ces individus expriment une grande préoccupation concernant leur situation. Vivant dans la crainte, ils sont angoissés par la présence d'un animal inconnu présumé suceur de sang. De plus, d'autres foyers ont signalé que des cochons et des zébus ont également été victimes de cette étrange créature.

%

L'animal s'attaque généralement aux animaux domestiques, alors que ces derniers sont d'une grande importance chez ces éleveurs et aussi agriculteurs, puisque leurs habitations se trouvent près des champs de cultures. Un autre témoin a également expliqué sa crainte. « Il y a un mois, mon chat a été retrouvé mort le matin. Son cou présentait des marques similaires à celles causées par des dents pointues, comme s'il avait été poignardé », ajoute Pauline Razafinandrasana, une autre habitante du fokontany. Ces individus sont très préoccupés pour leur sécurité, craignant que si tous les animaux domestiques sont dévorés, l'animal en question ne s'en prenne également aux humains.

Un animal nocturne

Selon les analyses de ces habitants, l'animal pourrait être un « fosa » ou bien un animal très féroce pour s'attaquer à ces animaux inoffensifs. Il ne sort que durant la nuit.

« Les rugissements ne se font entendre que durant la nuit. Le matin, nous avons découvert des empreintes ressemblant à de longues griffes. Il est clair que l'animal n'est pas un chien, car une empreinte de chien était également présente à proximité, et les deux ne se ressemblaient pas », continue Paolo Raholinarivo. Dernièrement, ce samedi, plusieurs ménages ont entendu la voix de l'animal et ont lancé une alerte. « Tout d'un coup, l'animal a peut-être pris la fuite et a laissé ces empreintes en fuyant », continue-t-il. La vigilance est désormais renforcée pour traquer l'animal afin de protéger les habitants.

Par ailleurs, le fokontany de Mahitsy n'a pas encore reçu de plainte. De même pour le service vétérinaire d'Analamanga, aucun rapport n'a encore été reçu pour confirmer la situation. « Le vétérinaire local devrait nous rapporter la situation. Pour le moment, nous ne confirmons pas encore la présence de cet animal, mais les recherches se poursuivront», explique la responsable.